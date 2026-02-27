Luis Juez defendió la reforma de la Ley de Glaciares y negó un giro en su postura

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, defendió su apoyo a la actualización de la Ley de Glaciares en diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Punto y Aparte”, en la previa del debate en el Senado. El legislador negó contradicciones con su postura de 2010, cuando impulsó la norma junto a Fernando Pino Solanas, y sostuvo que la iniciativa busca actualizar criterios técnicos sin modificar la protección ambiental vigente.

“Yo fui el autor de la ley junto con Pino Solanas. No pueden decir que ahora me volví antiambientalista”, afirmó Juez. En ese sentido, remarcó que la norma original “reglamentó el artículo 41 de la Constitución” y que luego “la Corte la declaró plenamente constitucional”.

Sobre los cambios en discusión, explicó que “los glaciares y el ambiente periglaciar siguen absolutamente protegidos” y que la actualización apunta a delimitar con mayor precisión las zonas alcanzadas por la prohibición. “Hay lugares donde no hay acumulación de agua dulce y no tiene sentido impedir cualquier actividad”, señaló, y agregó que “las provincias son dueñas de sus recursos naturales”.

El senador sostuvo además que el debate debe darse con información técnica actualizada y sin planteos extremos. “No se trata de elegir entre ambiente o producción, se trata de hacer las cosas bien”, expresó, y consideró que los avances tecnológicos permiten un mayor control sobre las actividades extractivas.

Juez también negó que la reforma implique beneficios para empresas mineras y sostuvo: “No voy a convalidar ningún hecho de corrupción ni contaminación”. Además, cuestionó a dirigentes que “votaron en contra en 2010 y hoy se presentan como los dueños de la bandera ambiental”, y aseguró que la discusión parlamentaria debe darse “con seriedad y sin demagogia”.