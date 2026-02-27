Cómo afecta la reforma laboral a los docentes en su derecho a huelga

La discusión por la reforma laboral que avanza en el Congreso sumó un nuevo capítulo en Córdoba, donde desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba advirtieron que los cambios propuestos impactan de manera directa en el derecho a huelga y en la organización sindical docente. En medio del conflicto salarial provincial, el planteo se centró en las modificaciones a la normativa que regula la actividad gremial y la posibilidad de realizar asambleas y medidas de fuerza.

En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Aca", el secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, sostuvo que “al docente de Córdoba le afecta directamente todo el capítulo que modifica la ley de asociaciones sindicales 23.551”. Según explicó, la iniciativa no sólo introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que también altera el marco legal de funcionamiento de los sindicatos.

La Universidad Provincial de Córdoba alcanzó récord de aspirantes con más de 26.000 preinscriptos

“El proyecto plantea que la patronal esté facultada para autorizar o no asambleas, es una cosa absolutamente loca”, afirmó. Para el dirigente, esa disposición implica un límite concreto al derecho de organización y de reclamo dentro de los lugares de trabajo, ya que condiciona la posibilidad de debatir colectivamente medidas ante conflictos salariales o laborales.

Boczkowski advirtió que cualquier restricción al derecho a huelga repercute directamente en las condiciones laborales. “Si a un trabajador le sacan la posibilidad de reclamar lo que tiene, directamente ya no tiene nada”, señaló, y agregó que “cuando uno ataca el derecho a reclamar, está atacando todas las condiciones de trabajo”.

Otro movimiento de LLaryora en su Gabinete con sello territorial: Marcos Torres Lima desembarca en Desarrollo Social

En ese marco, vinculó el debate nacional con la situación que atraviesan los docentes cordobeses, quienes mantienen un conflicto paritario con el Gobierno provincial. Desde el gremio sostienen que "la defensa del derecho a la protesta es central en un contexto de negociación salarial", ya que consideran que la herramienta de la huelga es clave para resguardar el salario y las jubilaciones del sector.