Agustín Laje abrió la puerta a ser candidato a senador por Córdoba en 2027

Agustín Laje dejó de esquivar la pregunta. En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, el politólogo cordobés reconoció que recibió ofrecimientos para presentarse como candidato y que el Senado de la Nación por Córdoba es la opción que más le atrae dentro del espectro legislativo. "La candidatura a senador es la que menos me disgusta", indicó.

"Como querer, no. Uno no hace lo que quiere, sino lo que debe", respondió Laje ante la consulta directa sobre sus intenciones electorales. Sin embargo, confirmó que los acercamientos ya existen: "He tenido ofrecimientos hace rato". La condición que impuso para cualquier movimiento político es concluir su doctorado en filosofía en España, carrera que se encuentra en su quinto y último año.

"Lo único que me obstaculiza verdaderamente es mi vida en España. Voy y vengo, y evidentemente no puedo ser ni diputado ni senador viviendo varios meses al año allá", había declarado días atrás en el programa Nada Personal, del Cronista Stream.

Fue Trebucq quien forzó la definición al afirmar en vivo: "Laje va a ser candidato a senador por Córdoba". El politólogo no lo confirmó, pero tampoco lo descartó. "Dentro de todas las posibilidades, es la que menos me disgusta", respondió. Luego explicó la preferencia por la Cámara Alta: "Entre la Cámara de Diputados y el Senado, donde son menos, evidentemente me quedo con la alta".

La declaración no es un giro imprevisto. En noviembre de 2025, en el streaming Carajo, Laje ya había anticipado su regreso al país con un perfil político explícito. "No voy a meterme en nada más académico, me voy a reinstalar en Córdoba", dijo en aquella ocasión, y añadió que, si el presidente Javier Milei lo convocaba, "mucha escapatoria no va a haber".

El propio Laje había confirmado en julio de 2025 su diálogo con Milei sobre el tema. "Javier quiere que en algún momento yo dé el salto a la política. Nunca hemos hablado de cuándo eso se debería producir", contó entonces, aclarando que le explicó al Presidente las razones académicas que lo demoran.