Conflicto docente en Córdoba: la UEPC debate un paro de 48 horas

El secretario general de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Capital, Franco Boczkowski, confirmó que la asamblea provincial del gremio definirá un plan de lucha que podría incluir un paro de 48 horas, en el marco del rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es Por Aca", explicó que el lunes ya está convocada una medida nacional y que, de aprobarse en la asamblea, la protesta se extendería también al martes, en medio de una paritaria que calificó como conflictiva.

“La propuesta del Gobierno ha sido rechazada por todas las delegaciones, las asambleas en toda la provincia, no se ha aceptado la propuesta, se la ha rechazado”, afirmó. Detalló que el ofrecimiento “ata la actualización del salario a la recaudación”, contempla “el primer mes en negro y al mes siguiente blanqueo” y establece que el ajuste se aplique “siempre a mes vencido”, lo que, según indicó, implica que los haberes queden por debajo de la inflación.

En ese contexto, confirmó que “la mayoría de los departamentos traen un planteo de 48 horas de paro” y que esa alternativa será discutida por los delegados. También denunció despidos en escuelas públicas vinculados a jornada extendida y afirmó que “compañeros que hace 10, 15 años vienen trabajando en las escuelas ahora han quedado afuera del sistema educativo”.