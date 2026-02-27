Universidad Siglo 21 invertirá US$10 millones en un nuevo campus en Río Cuarto

La Universidad Siglo 21 anunció la construcción de un nuevo Campus Universitario en Río Cuarto, con una inversión de 10 millones de dólares que proyecta albergar a 5.000 estudiantes y cuya finalización está prevista para 2029. El proyecto refuerza la presencia de la institución en el sur de Córdoba y apunta a consolidar su desarrollo académico en uno de los polos productivos más relevantes de la provincia.

La iniciativa fue presentada el pasado jueves 26, en un acto encabezado por el presidente y fundador de la casa de estudios, Juan Carlos Rabbat, junto a autoridades académicas y municipales. El nuevo campus forma parte del plan de expansión nacional de la Universidad, orientado a crear espacios innovadores y alineados con su modelo académico.

“El Campus en Córdoba nació muy parecido a como va a nacer este: estábamos en el centro de la ciudad y nos planteamos el desafío de mudarnos y tener un nuevo lugar para desarrollar el conocimiento. El Campus permite hacer cosas que no podemos lograr totalmente con la educación en línea. Podemos ofrecer un Campus con una experiencia superadora, acá en Río Cuarto y en Villa María”, explicó Rabbat.

El proyecto contempla la construcción de dos edificios principales con aulas, salas de conferencias y espacios de co learning. Además, incluirá un auditorio con capacidad para más de 250 personas y una biblioteca concebida no solo para actividades académicas, sino también como espacio abierto a la comunidad para encuentros culturales e institucionales.

Desde el municipio destacaron el impacto urbanístico y productivo de la obra. El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, subrayó la importancia de la integración entre la ciudad y Las Higueras y anticipó que en marzo se avanzará con la reforma de la doble vía de la calle Reforma Universitaria, una intervención clave para fortalecer la conectividad del polo educativo.

En la presentación participaron también la vicepresidenta María Belén Mendé y la rectora Laura Rosso, junto al intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, y representantes del sector empresarial. Las autoridades coincidieron en que "la inversión fortalecerá el ecosistema regional y la formación de nuevos talentos".

Con más de 20 años de trayectoria en Río Cuarto, la Universidad dicta actualmente más de 15 carreras de grado y pregrado en modalidad híbrida, enfocadas en salud y bienestar, tecnología, creatividad, management y ciencias jurídicas. La oferta se complementa con más de 100 carreras a distancia y se proyecta ampliar con propuestas de posgrado y programas de aprendizaje para la vida, en articulación con empresas e instituciones locales.