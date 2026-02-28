Macrón pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: "Esto debe detenerse"

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el sábado una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, advirtiendo que esta escalada "debe detenerse".

"Francia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", escribió Macron en X. "La actual escalada es peligrosa para todos. Debe detenerse", añadió, advirtiendo que el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán conlleva "graves consecuencias" para la seguridad internacional.

La situación en Irán es extremadamente seria, ya que todavía no se sabe el impacto real que tuvieron los bombardeos masivos que efectuaron fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, al tiempo que las réplicas de la república islámica que encabeza Ali Kamenei apuntó a lanzar misiles hacia países que albergan bases estadounidenses en la región.

Bombas cayendo en las afueras de Teherán, este sábado. (FOTO AFP)

Noticia en desarrollo...