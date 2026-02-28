Irak repudió los ataques a Irán y advirtió a EE.UU. e Israel que "no lo involucren en el conflicto"

El gobierno de Irak que encabezan el premier Mohammed Shia' Al Sudani, y el presidente Abdul Latif Rashid criticó con dureza los ataques su vecino Irán, advirtiendo a Estados Unidos e Israel "que no lo involucren en ese conflicto".

Sabah Al-Numan, portavoz militar del primer ministro Shia' Al Sudani, declaró que Irak "condena la agresión injustificada contra la República Islámica" y "advirtió de las consecuencias de la flagrante agresión" contra emplazamientos iraquíes.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el sábado, y la República Islámica respondió con una lluvia de misiles contra los países del Golfo e Israel. En Irak, dos personas murieron el sábado en ataques aéreos contra una base militar que alberga al poderoso grupo proiraní Kataeb Hezbolá, que ha amenazado a Estados Unidos con una respuesta inminente.

Irak anunció el cierre de su espacio aéreo, pero testigos y una fuente militar informaron a AFP que se avistaron aviones de guerra y misiles sobrevolando el cielo iraquí. Numan advirtió contra el uso del espacio aéreo y el territorio iraquíes "como corredor o punto de lanzamiento para la agresión contra Irán".

Irak "rechaza igualmente el uso de nuestro territorio o aguas territoriales como medio para arrastrar al país al conflicto", añadió el vocero. Bagdad también pidió "el cese inmediato de las operaciones militares" e instó a las potencias, especialmente a Estados Unidos, a "actuar con responsabilidad y contribuir eficazmente a la búsqueda de soluciones que eviten la opción militar".

El presidente Abdul Latif Rashid no quiere ver a su país "usado por EE.UU. o Israel para atacar a Irán". (FOTO AFP)



La base de Jurf al-Sakher, también conocida como Jurf al-Nasr, en el sur de Irak, está bajo el poder de Hashed al-Shaabi o Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un antiguo grupo paramilitar ahora integrado en el ejército regular.

Sin embargo, el mayor contingente en la base está compuesto por miembros de Kataeb Hezbolá. Una fuente del grupo respaldado por Irán declaró a AFP que "hay dos mártires de Kataeb... en la agresión a la base de Jurf al-Nasr". La unidad de medios de seguridad del gobierno iraquí anunció que "a las 11:50 a. m. (08:50 GMT), la zona de Jurf al-Nasr... fue blanco de varios ataques aéreos, que resultaron en la muerte de dos personas". También informó que otras tres resultaron heridas.

