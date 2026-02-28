La pregunta que mantiene en vilo al mundo: ¿Las bombas de EE.UU. e Israel eliminaron o no al implacable ayatola Ali Jamenei?

Las versiones corrían este sábado con la misma velocidad que los misiles en el cielo de Oriente Medio. En medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán conmocionando al mundo entero, pero no está claro todavía si esos "ataques masivos", como los definieron tanto Trump como Netanyahu, pudieron llegar al ayatola Ali Jamenei, el veterano líder religioso que ha reprimido a sangre fuego cada manifestación o protesta en reclamo de libertad desde 1989, una cuenta represiva que arroja miles de víctimas.

Israel admitió este sábado que Jamenei estaba entre los objetivos que se intentó alcanzar en los bombardeos, pero el gobierno iraní se limitó a replicar en un par de comunicados con las habituales amenazas de contraataques, de hecho se dispararon misiles hacia paises como Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde hay bases de Estados Unidos, en claro intento de regionalizar el conflicto armado. En principio esos ataques no habrían dejado mayores daños y la mayoría (misiles y también drones) habrían sido derribados en el aire.

Sin embargo, nada se ha dicho todavía confirmando que Jamenei haya sobrevivido, y desde el lado israelí se tejen toda clase de versiones, algunas también en procura de afectar la moral del ejercito iraní, en particular de la Guardia Republicana, el grupo más duro y mejor entrenado, habitual encargado de la seguridad del anciano líder.

Así mensajes del tipo "a los funcionarios israelíes afirman que hay una probabilidad muy alta de que el Ayatolá Jamenei haya sido efectivamente eliminado" corren por redes sin posibilidad todavía de confirmación, aunque el hermetismo del regimen islámico alienta todo tipo de especulaciones.

Autor de la feroz frase: "A los sediciosos hay que romperles la esspalda", mientras sus tropas mataban a miles de personas en las manifestaciones por reformas delaño pasado, Jamenei enfrenta horas oscuras: Trump y Netanyahu están apuntando a su cabeza.

Veremos en las próximas horas que se sabe de su paradero y su estado tras los bombardeos que sacudieron las redacciones de todo el planeta este sábado.

El presidente iraní, Masoud Beyzeshkian, también blanco de los ataques de EE.UU. e Israel. (FOTO AFP)

¿Y el presidente Beyzeshkian?

La misma incógnita que sobre Jamenei se teje sobre la suerte corrida en los bombardeos por el presidente iraní, Masoud Beyzeshkian, del que tampoco se tienen noticias.

Algunas versiones se animaban a deslizar que podría también haber sido asesinado, pero todavía todo en el plano de conjeturas. Le cabe la misma mirada que a Jamenei, el silencio del régimen solo contribuye a acentuar las dudas sobre si sobrevivió o no a los misiles y drones que cayeron sobre Irán:

