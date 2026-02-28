La tapa del Diario PERFIL del sábado 28 de febrero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.116 del Diario PERFIL, de este sábado 28 de febrero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Euforia oficialista: se sancionó la reforma laboral por amplio margen en el Senado. Milei obtuvo lo que deseaba antes del cierre de las Extraordinarias. Fue una jornada caliente, con un debate intenso en el recinto e incidentes aislados en torno del Congreso. El resultado de la votación muestra que surge una nueva hegemonía: 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

Carolina Moisés y las siete plagas del kirchnerismo. Apoyada por gobernadores peronistas, la elección de la senadora jujeña como vicepresidenta segunda del Senado anticipó la debacle de lo que fue la primera minoría.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caputo se consolida y lanza el Bonar 2027 para cubrir vencimientos claves.

Economía: crece Furiase, se va Lew.

Comezón del tercer año: aumenta la desaprobación al Gobierno.

FAL. Según estimaciones privadas, el fondo representa una caída del 0,37% del PBI en recursos para la seguridad social.

Medio Oriente. Estados Unidos y otros países evacúan personal de sus embajadas ante la escalada de EE.UU. con Irán.

Cuba consternada por el ataque de un grupo derechista. Qué es el misterioso Partido Republicano.

“No tenía idea de los delitos que cometía Epstein”, declaró Bill Clinton ante el Congreso.

Dinosaurio carnívoro. La revista Nature publicó un descubrimiento de científicos argentinos en la meseta patagónica.

Países Bajos. El primer ministro Rob Jettern quiere hablar español, como su marido argentino, el jugador Nicolás Keenan.

Camila Giorgi soltó a Marra. Se casó con un tenista y será mamá.

Advierten que la Ley de Glaciares puede poner en peligro el acuerdo con la UE.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Link, Kohan, Giampaolo, Abós, Flier, Ares, Haime, López, Croxato, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

