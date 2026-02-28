Bill Clinton: “No tenía idea de los delitos que cometía Epstein”

El expresidente estadounidense Bill Clinton declaró ayer ante una comisión del Congreso sobre sus lazos con el pedófilo Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, y negó rotundamente que haya tenido conocimiento sobre los delitos sexuales que cometió el financista. “No hice nada malo”, afirmó.

Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. Se sabe que viajó al menos 16 veces en el jet privado de Epstein y apareció en fotos con jóvenes en la mansión donde se producían los encuentros organizados por el financista.

El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con Epstein bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su declaración inicial, reiteró esa versión e insistió en que había dejado de asociarse con el delincuente sexual antes de que sus crímenes salieran a la luz.

“No tenía idea de los delitos que cometía Epstein”, dijo ante la comisión el expresidente de Estados Unidos. “Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar”, agregó.

La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, exsecretaria de Estado. Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia. “Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí”, declaró ayer el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: “Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado”. “El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto”, sostuvo.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

Bill Clinton admitió que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000, pero señaló que fue por trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton.

Nuevas fotografías sacadas recientemente de los archivos de Epstein muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro. En otra, Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019, cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.