EE.UU. y otros países evacúan personal en Medio Oriente ante la escalada con Irán

En medio de las negociaciones con Irán por su programa nuclear, que no están dando los resultados esperados, Estados Unidos y algunos de sus aliados decidieron sacar de Medio Oriente al personal diplomático no esencial, lo que deja en evidencia la creciente tensión bélica en la región.

Ayer, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó su frustración por la postura de Irán en las conversaciones bilaterales, pero afirmó que aún no ha decidido si llevará a cabo su amenaza de atacar a la República Islámica.

“No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado”, declaró Trump a la prensa un día después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones en Ginebra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No estamos precisamente satisfechos con la forma en que negociaron. No pueden tener armas nucleares, y no nos entusiasma la forma en que están negociando. No queremos armas nucleares por parte de Irán y no están diciendo esas palabras de oro”, remarcó el mandatario estadounidense.

Cuando se le preguntó sobre el posible uso de la fuerza contra el país persa, Trump respondió: “Aún no hemos tomado una decisión definitiva”.

Los periodistas le señalaron que un virtual ataque de las fuerzas estadounidenses podría desencadenar una guerra total en Oriente Medio, algo que el mandatario tomó con reserva. “Supongo que siempre se podría decir que existe un riesgo. Cuando hay guerra, todo tiene un riesgo, tanto bueno como malo”, dijo.

Evacuación. Ayer, más allá de las palabras de Trump, Estados Unidos recomendó al personal no esencial de su embajada que abandone Israel, principal blanco de Irán si estalla una nueva guerra.

El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones, bajo mediación de Omán, entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra.

El 19 de febrero Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo con Irán. Si no, advirtió, iba a recurrir a la fuerza. Por ahora no lo hizo, pero el Pentágono llevó a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta y ya está cerca de la costa israelí.

En junio, durante la corta guerra iniciada con una ofensiva de Israel contra Irán, Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí. Con estos antecedentes, la embajada estadounidense en Jerusalén instó a los empleados gubernamentales “no esenciales” en Israel a abandonar el país debido a “riesgos para su seguridad”.

El New York Times informó ayer que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había enviado un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan partir “debían hacerlo hoy”, mientras hubiera vuelos comerciales.

China también buscó proteger a sus ciudadanos ante el temor al estallido de un conflicto. “Se recomienda a los ciudadanos chinos que se encuentran actualmente en Irán que refuercen las precauciones de seguridad y evacúen lo antes posible”, dijo el gobierno chino.

Reino Unido, en tanto, sacó parte de su personal diplomático de Tel Aviv. “Como medida de precaución, hemos trasladado temporalmente a parte de nuestro personal y a sus familias de Tel Aviv a otro lugar en Israel. La situación podría agravarse rápidamente y presenta riesgos importantes”, afirmó la Cancillería británica.

La aerolínea turca Turkish Airlines y dos aerolíneas iraníes cancelaron ayer sus vuelos hacia Teherán desde Estambul, en un contexto de precaución extrema. Otros cuatro vuelos previstos para hoy, dos de ellos de Turkish Airlines, también fueron cancelados, pero otros seis se mantienen por el momento.

Conversaciones trabadas. En el marco del diálogo con la República Islámica, Estados Unidos ha fijado como una “línea roja” la prohibición total de enriquecimiento de uranio en Irán, que lo considera un derecho a la energía nuclear civil.

El gobierno de Trump quiere incluir en un acuerdo los misiles balísticos de Irán, percibidos como una amenaza existencial por su aliado israelí.

Teherán se niega a abordar este tema y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha considerado que esto plantea “un gran problema”.

En su discurso del estado de la Unión, Trump aseguró esta semana que Irán ya ha “desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa” y que trabaja “para construir misiles que pronto alcanzarán EE.UU.

Según Rubio, los iraníes “no están enriqueciendo” uranio por ahora, pero “intentan llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo”.

Pedido de la Agencia de Energía Atómica

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) instó ayer a Irán a cooperar “de forma constructiva” y “con la mayor urgencia” a su petición de verificar las instalaciones nucleares.

“La pérdida, por parte del organismo, de la continuidad del conocimiento sobre el conjunto de los materiales nucleares previamente declarados en las instalaciones en cuestión en Irán debe abordarse con la mayor urgencia”, escribió el organismo de la ONU.

La agencia confirmó que en la próxima semana se llevarán a cabo en Viena conversaciones técnicas sobre el programa nuclear de Irán.

Tras la última rueda de diálogo con Estados Unidos, el gobierno iraní advirtió que Washington debe abandonar sus “excesivas exigencias” para lograr un acuerdo.

Desde la guerra de 12 días en junio del año pasado, a los inspectores del organismo no se les permitió el acceso a los principales sitios nucleares de Irán afectados por los ataques. La AIEA sostiene que necesita verificar la cantidad de uranio enriquecido hasta ahora.