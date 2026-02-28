Israel realizó un "ataque preventivo" contra Irán, apoyado por Estados Unidos

Luego de semanas de amenazas y advertencias, finalmente este sábado 28 de febrero Israel lanzó "un ataque preventivo contra objetivos militares en Irán", y pocos minutos más tarde se indicó que también Estados Unidos participaba de esas operaciones sobre el régimen de Teherán. Como reacción a esos bombardeos, comenzaban a sonar sirenas de emergencia en Jerusalén, ante la certeza de contraataques del gobierno de Teherán, y la población israelí estaba siendo advertida de a través de alertas telefónicas, de una amenaza "extremadamente grave".

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país", expresó el comunicado oficial. Las autoridades israelíes también anunciaron que cerraron su espacio aéreo al tráfico civil.

Por su parte, periodistas de la AFP, declararon que fuertes detonaciones golpearon este sábado a Teherán, y dos columnas de humo comenzaran a elevarse en el centro y el este de la capital de Irán.

Bombas cayendo este sábado en Irán.

"La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles", expresó la agencia de prensa Fars, sin dar más detalles, por el momento.

Trump: "Destruiremos la amenaza iraní"

Estados Unidos está llevando a cabo bombardeos sobre Irán, afirmó este sábado la prensa norteamericana, después de que Israel anunciara un "ataque preventivo" sobre la república islámica. Un rato más tarde, el presidente Donald Trump afirmó que "Estados Unidos "destruirá la industria de misiles iraní y aniquilará a su Armada".

"El ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán", declaró Trump en un video publicado en sus redes sociales mientras pasaba el fin de semana en su club de golf de Florida. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní".

"Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida, una vez más. Vamos a aniquilar a su armada", agregó el mandatario estadounidense. En ese mensaje Trump ofreció a los militares iraníes "inmunidad o muerte segura" y les dijo a los civiles iraníes que "la hora de su libertad está cerca".

El Pentágono no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios de la AFP.

Este viernes, EE.UU. y China habían pedido a sus ciudadanos "salir de Israel e Irán" ante el riesgo de escalada militar, lo que preanunciaba la inminencia de los bombardeos.

Washington había autorizado la salida de "personal no esencial" de su embajada en Jerusalén, mientras Beijing pidió a sus ciudadanos en Irán que "evacúen lo antes posible". Las advertencias coincidieron con el traslado del mayor portaviones estadounidense hacia la costa israelí y una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

