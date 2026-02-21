Nuevos ataques de Israel en Líbano: hubo 12 muertos, varios de ellos civiles

Al menos 12 personas murieron este viernes en una nueva ola de bombardeos israelíes en el este y el sur del Líbano, en ataques que Israel aseguró que están dirigidos contra posiciones de Hezbolá y Hamás. El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó la ofensiva como un “flagrante acto de agresión” y denunció una violación de la soberanía nacional en medio de los esfuerzos diplomáticos para sostener el alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

Los ataques se concentraron en el valle oriental de la Bekaa y en el campo de refugiados palestinos de Ain al Helweh, en el sur del país. Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos causaron la muerte de al menos 10 personas en la Bekaa y dejaron entre 24 y 35 heridos, entre ellos tres niños. En Ain al Helweh murieron al menos dos personas.

Con Benjamín Netanyahu a la cabeza, el ejército israelí afirmó haber atacado a “varios terroristas del arsenal de misiles de Hezbolá en tres centros de mando diferentes en la zona de Baalbek”, y sostuvo que sus objetivos eran el grupo chiita respaldado por Irán y su aliado palestino Hamás. En total, Israel efectuó seis ataques en cuestión de minutos: tres en la región de Shaara y tres en Bednayel y Temnine. Según el ejército israelí ocho de los muertos eran miembros de Hezbolá.

Por su parte, Hezbolá confirmó la muerte de un “comandante” en los bombardeos y posteriormente identificó entre los fallecidos a Husein Mohammad Yaghi, hijo del diputado y fundador del grupo Mohamad Yaghi, así como a Ali Zeid al Musawi y Mohamad Ibrahim al Musawi. Aún no fueron identificadas todas las víctimas.

Hamás, en ese marco, condenó el ataque contra el campo de refugiados y lo calificó de bombardeo indiscriminado dirigido contra la sede de su “policía interna”, que terminó afectando a población civil.

"La continuación de estos ataques constituye un flagrante acto de agresión destinado a frustrar los esfuerzos diplomáticos que Líbano realiza con países hermanos y amigos, en primer lugar con Estados Unidos, para restablecer la estabilidad y detener las hostilidades israelíes contra el país", denunció el presidente Joseph Aoun en un comunicado.

También sostuvo que los bombardeos constituyen una “nueva violación de la soberanía del Líbano” y un incumplimiento de las resoluciones internacionales, en particular de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El alto el fuego acordado en noviembre de 2024 buscaba terminar con más de un año de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. Sin embargo, Israel continuó realizando ataques en territorio libanés, argumentando que están dirigidos contra estructuras y combatientes de los grupos armados. De hecho, Israel también atacó objetivos del grupo islamista palestino Hamás, incluyendo una incursión en el campo de refugiados de Ain al Helweh, en el sur del Líbano, en noviembre pasado, que causó la muerte de 13 personas.

