Alberto Ruskolekier: “El objetivo de Irán es destruir a Israel y tener una fortaleza militar para enfrentar a Estados Unidos”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario geopolítico en Medio Oriente y aseguró que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento decisivo, con riesgo de un conflicto de alcance regional.

“El día de hoy es un día fundamental porque en realidad en Ginebra, Suiza, se están llevando a cabo las conversaciones que aparentemente tendrían que hacer las últimas conversaciones para ver si Estados Unidos ataca o no a la República Islámica de Irán”, señaló Alberto Ruskolekier. Según explicó, “la primera parte de la reunión ya duró tres horas” y las negociaciones continuaban horas más tarde.

La defensa de Irán

Asimismo, detalló la postura iraní: “Irán dice, bueno, nosotros vamos a tratar de minimizar el enriquecimiento de uranio, podemos aprobar una amnistía de seguir enriqueciendo por los próximos tres años”. Aunque aclaró que el país exige “que se levanten en total y absolutamente las sanciones comerciales que un daño gravísimo le están provocando a Irán”.

Ruskolekier describió las consecuencias internas de esas sanciones: “Le ha provocado una inflación gigantesca y una depreciación de su moneda de proporciones inéditas”. Y agregó que existe “un levantamiento muy, pero muy importante” contra el régimen. En ese contexto, recordó que, “el mismo presidente Trump dijo que han asesinado en un par de días 32.000 civiles que protestaban contra el régimen”.

Sobre la postura estadounidense, planteó: “Estados Unidos dice lo siguiente, primero que Irán tiene que destruir los tres sitios nucleares que habían sido oportunamente bombardeados en el año 2025”. Además, remarcó que Estados Unidos exige que “todo el uranio que ya está enriquecido tiene que ser entregado a Estados Unidos”.

Las repercusiones de las limitaciones comerciales

A su vez, subrayó el punto central del conflicto: “Nunca más en la vida va a poder enriquecer uranio y va a tener que renunciar a perpetuidad”. Y explicó que esta exigencia rompe con el acuerdo de 2015: “Estas restricciones no eran para siempre, eran simplemente temporales”.

El entrevistado planteó una pregunta clave: “¿Por qué Irán quiere poder nuclear?”. Y respondió: “El tema nuclear forma parte de la esencia y el pilar del propio régimen iraní”. Según explicó, el objetivo estratégico es claro: “El objetivo de Irán, en principio, es destruir a Israel y eventualmente en algún momento tener una fortaleza militar gigantesca para enfrentar a Estados Unidos”.