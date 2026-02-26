Eduardo Ibarra: “Yo diría que es claramente regresiva la reforma laboral”

El analista político, Eduardo Ibarra, habló con Canal E y evaluó el escenario legislativo y el impacto social de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Sobre la votación, Eduardo Ibarra afirmó: “Aparentemente el Gobierno contaría con los votos necesarios, con el apoyo del PRO, de la UCR y de algunas fuerzas provinciales para poder aprobar la ley”. Y agregó: “Creo que se va a aprobar esta ley, es de una centralidad muy importante para el Gobierno”.

El apuro de Javier Milei por aprobar la reforma laboral

Incluso sostuvo que el presidente Javier Milei busca capitalizarla políticamente: “Javier Milei quiere tener la reforma bajo el brazo para el domingo abrir las sesiones ordinarias en el Congreso”.

Por otro lado, Ibarra aportó datos de encuestas: “Nosotros los consultores políticos tenemos una paridad en cuanto a un porcentaje del 52% aproximadamente la rechaza, un 48% la apoya”. Sin embargo, aclaró que, “esta reforma laboral digamos que no es muy conocida en su detalle por la opinión pública”.

Cuál es el objetivo de la reforma laboral

Además, cuestionó el encuadre oficial: “El Gobierno habla de modernización laboral, me parece que oculta los verdaderos objetivos de esta reforma laboral”. Uno de los ejes centrales fue la desigualdad estructural en la relación laboral y sostuvo que la reforma “implica profundizar la asimetría natural que hay entre el empleador y el empleado a favor del empleador”.

Sobre la misma línea, el entrevistado planteó que, “hay puntos que si uno se pone a analizarlos perjudican notoriamente al trabajador”. También remarcó: “Me parece que en ese plano yo diría que es claramente regresiva la reforma laboral”.

Asimismo, cuestionó cambios específicos: “El empleador deja de aportar una parte a la ANSES para crear un fondo de desempleo”. En este sentido, planteó: “Lo que podríamos inferir es que el fondo de desempleo lo están pagando con dinero de la ANSES”.