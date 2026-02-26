Crecimiento de las importaciones: las PyMEs “la están pasando realmente mal”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó para Canal E la tensión entre el Gobierno y el sector productivo, también se refirió al impacto de la apertura de importaciones, el enfrentamiento presidencial con empresarios y el deterioro de las PyMEs.

Ariel Maciel advirtió que el conflicto ya no se limita a pequeñas firmas: “Si llegan a las grandes empresas este impacto, quiere decir que para abajo está todo muy endeble”. Y fue más directo respecto al estado del entramado productivo: “La están pasando realmente mal”.

Crece la tensión entre el empresariado y el Gobierno

Asimismo, explicó que el Gobierno escaló el enfrentamiento: “El Gobierno directamente en la figura del presidente Javier Milei contra la industria”. También mencionó los cruces con grandes empresarios y la discusión por insumos estratégicos vinculados a Vaca Muerta y aluminio: “Aprovechó todo este combo para profundizar el argumento de poder liberar la importación”.

Maciel relató lo ocurrido en una cumbre empresarial en Mendoza, donde distintas compañías expusieron su situación. Según describió: “Todas están contando que lo están pasando realmente muy mal”.

A su vez, detalló un ejemplo concreto del sector alimenticio: “Este año se empleó 40% menos de tomate y aún así sobra fuerza en ese lado”. Y explicó el problema estructural frente a China: “Están compitiendo directamente con China que les vende a precios que no son ni siquiera de costos para la producción argentina”.

El desinterés del Gobierno por las PyMEs

El trasfondo, según los empresarios, incluye presión impositiva y costos laborales no salariales que “nunca fueron tratados como prioridad por el Gobierno”. Uno de los puntos más relevantes fue el posible giro político del empresariado. En este sentido, el entrevistado afirmó: “¿Por qué es la revancha de las PyMEs? Básicamente lo que dicen es que la lógica de ir pidiendo a través de las cámaras empresarias una solución no está resultando”.