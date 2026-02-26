Martín Simonetta: “Si tomamos el 2025 entero, vamos a ver que uno de los sectores de mayor crecimiento es la intermediación financiera”

El economista, Martín Simonetta, en comunicación con Canal E, analizó los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y describió un escenario marcado por fuertes contrastes sectoriales, donde conviven actividades que crecen de la mano de la apertura económica y otras que sufren una profunda retracción.

“Si tomamos el año 2025 entero, vamos a ver que uno de los sectores de mayor crecimiento es la intermediación financiera, con 24.5%”, señaló Martín Simonetta, y aclaró que se trata de “bancos simplificando”. También destacó que, “lo que es minas, las nuevas inversiones en la cordillera, digamos, en los Andes, que son uno de los motores de crecimiento actual, con 8.7” y que “la agricultura, el clásico sector, con 6.5 arriba”.

Cuáles son los rubros que menos crecieron

Sin embargo, remarcó que otros sectores muestran un desempeño mucho más débil. “Después vamos a hablar de los dos más relevantes que están con crecimiento positivo, pero a un ritmo menor, que son el comercio minorista y mayorista, y después las manufacturas, que es el sector industrial”, explicó.

Simonetta advirtió que el análisis cambia cuando se observa el último mes del año. “Es como que si miramos el resultado de todo el año, es más optimista que mirar solamente el resultado del mes de diciembre”, sostuvo.

Los principales datos del comercio

En ese sentido, detalló que, “el comercio mayorista y minorista es menos 1.3%, que es lo que sentimos los argentinos y lo que vemos en el día a día”, mientras que “las manufacturas, o sea, sector industrial, menos 3.9 en caída del mes de diciembre”.

Según el entrevistado, estos datos permiten entender el contexto actual: “No creo que la mirada de este EMAE, de anual y de diciembre, nos da una idea de lo que estamos viviendo en la Argentina”. Y agregó que influyen fenómenos como “lo que algunos dicen que es el dólar barato, el incremento de las importaciones, que afecta a sectores como el sector industrial”.

En ese marco, vinculó la situación con casos concretos: “Vemos, no sé, lo vinculamos automáticamente con sectores como Fate”. Al referirse a empresas que enfrentan mayores desafíos tras la apertura comercial.