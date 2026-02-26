“Este Gobierno lo que ha generado es la paz de los cementerios”

La economista, Carina Farah, conversó con Canal E y se refirió a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, en especial los kioscos, en un contexto de caída del consumo, cierre de empresas industriales y aumento del peso de los servicios públicos en los ingresos familiares.

“El dato que ha sorprendido, o no tanto, es el de los kioscos que han cerrado en los últimos años”, explicó Carina Farah, al referirse a la información difundida por cámaras empresarias. Según detalló, se trata de “economías, son generalmente negocios que tienen que ver con cierta subsistencia, no estamos hablando de grandes capitales o de grandes empresarios, sino de lo que corresponde a la más típica clase media argentina”.

La caída del consumo en los kioscos arraigado al cierre de Fate

Asimismo, vinculó el cierre de kioscos con el derrame negativo de la crisis industrial. “Cerró Fate”, recordó, y explicó que, “esos 980 empleados que iban a trabajar a Fate todos los días, bueno, consumían seguramente algo en algún negocio cercanía a la planta”. En ese sentido, afirmó: “Estos negocios ahora, frente al cierre de Fate, se cayeron”.

Farah remarcó que los kioscos no enfrentan competencia externa, pero sí una fuerte caída del consumo. “Los kioscos no compiten con lo importado”, señaló, aunque aclaró que, “sí tiene que ver con cierto consumo dentro de la canasta total, que es más prescindible y más sustituible”.

En ese contexto, describió los cambios en los hábitos familiares. “Ya no le compramos el paquete de galletitas al chico para que vaya a la escuela”, afirmó. Sobre la misma línea, agregó: “Generalmente las mujeres, mamás, abuelas, quien esté a cargo del cuidado dentro del hogar, con su tiempo se pone a hacer galletitas caseras porque así se ahorra más dinero”.

Cambios de hábitos entre las familias

La entrevistada sostuvo que esta dinámica tiene un doble impacto: “Esta crisis golpea, porque tiene el negocio, golpea dentro de las familias porque ven disminuidos sus consumos”. Además “termina recayendo en el tiempo, por lo general, de las mujeres”.

Sobre los precios, explicó que la estabilidad no responde a una mejora estructural. “Este Gobierno lo que ha generado es la paz de los cementerios”, afirmó. Y detalló: “Vas al supermercado y la gente cada vez compra menos, lo cual está obligando al supermercado, al que vende ropa, a todos, a bajar los precios o por lo menos a limitarles muchísimo más la suba”.