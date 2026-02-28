Camila Giorgi, ex de Ramiro Marra, se casó y será mamá

En una de las pocas entrevistas que dio a medios argentinos, Camila Giorgi se definió como una persona “enigmática”. Y lo es a punto tal que no anunció en conferencia de prensa alguna su retiro del tenis profesional que fue en mayo de 2024. Ese año comenzó una relación con Ramiro Marra, quien era uno de los tuiteros violentos de La Libertad Avanza –partido del que fue expulsado en 2025–, y hoy es legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta que Marra no posteó una foto en redes sociales para presentar en público a su novia, Camila Giorgi no estaba en radar alguno de los medios, salvo los deportivos italianos. Ella es hija de padres argentinos, pero nació y se desarrolló como tenista profesional en Italia. Tras el retiro del tenis, recaló en España, Francia y Estados Unidos, y en 2024 se instaló en Argentina.

Cambios. En abril de 2025, periodistas del programa de Ángel de Brito “primiciaron” que Ramiro Marra y Camila Giorgi se casarían en diciembre de 2025. Pero lo que sucedió ese mes fue la separación de la pareja por, según ella, decisión suya. “Yo le dije lo que pensaba y yo creo que fue más mi decisión”, dijo Giorgi en un video en Instagram. Al parecer, la relación con Marra se complicó por sus viajes laborales fuera del país. Ella tenía más ofertas de trabajo en Italia que en Agentina.

Con Ramiro Marra lejos del universo de redes y con bajo perfil mediático como legislador porteño, de Camila Giorgi no se supo más nada, salvo por sus fotos de Instagram que la muestran como modelo de algunas marcas de ropa, y en una alfombra roja donde posa con Andrea Bocelli. Pero ayer viernes circularon las fotos de su casamiento civil –en Buenos Aires– con Andreas Ignacio Pasutti, extenista como ella y hoy entrenador. A la libreta roja del Civil y las alianzas, se le sumó una noticia que ella confirmó al medio italiano Corriere della Sera: está embarazada e incluso piensa dar a luz a su bebé en Italia.

ADN. Camila Giorgi nació el 30 de diciembre de 1991 en Macerata, Italia. Sus padres, Claudia y Sergio, son oriundos de La Plata, pero se radicaron en Italia. Sergio es excombatiente de la Guerra de Malvinas, y fue una persona clave durante la etapa de Camila como tenista profesional; su madre también, le diseñó los primeros outfits que usaba en los courts. Camila ganó cuatro títulos de la Women Tennis Association, y en octubre de 2018, alcanzó el puesto número 26 del ranking; ganó 430 partidos y perdió 319.