Rob Jetten, flamante primer ministro neerlandés, quiere hablar español como su marido argentino

La ultraderecha de Países Bajos tuvo una gestión de apenas once meses en el gobierno. Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad, fue un fracaso como primer ministro, y en octubre de 2025, las elecciones anticipadas dieron como ganador a Rob Jetten, titular de una coalición formada por el Democraten 66 –su propio partido–, el liberal conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), y el democristiano Llamada Demócrata Cristiana (CDA).

Con 38 años, Rob Jetten se convirtió en el primer ministro más joven en la historia parlamentaria de Países Bajos. A pesar de formar una coalición tripartirta, asumió con minoría en el Parlamento: de ciento cincuenta escanios, tiene sesenta y seis. Por eso, un parlamentario opositor (Jesse Klever) le hizo una observación a modo de consejo que, oceáno Atlántico mediante, podría aplicarse al actual peronismo: “Tené cuidado con esta coalición improvisada. Cuando menos lo esperás, en lugar de aliados permanentes, vas a tener un caos permanente”. Vale aclarar que si bien Rob Jetten reemplaza a un primer ministro de ultraderecha, él no se ubica en las anítpodas. Su coalición es, por ahora, una derecha moderada respecto de su antecesor. Su lema de campaña puede traducirse como “Sí, se puede”.

Encuentro. El precedente etáreo no es el único que marcó Jetten como primer ministro de Países Bajos. También es el primero en ocupar ese cargo teniendo una “familia woke”, como criticaría Elon Musk. La elección sexual de Jetten no era algo oculto, de hecho en 2020 –tres años después de su ingreso a la política– publicó un video con todos los mensajes homofóbicos que había recibido.

En 2022, Jetten conoció a Nicolás Keenan en un supermercado de La Haya, y luego de algunos mensajes por Instagran, comenzaron una relación que, en 2024, se formalizó con un primer compromiso con alianzas incluidas.La paradoja es que en Países Bajos, Argentina está presente en las dos posiciones más importantes para ese pueblo: los consortes del rey y del primer ministro son, respectivamente, Máxima Zorreguieta y el mencionado Keenan. “Tenés que hablar bien neerlandés, porque en cuanto te ven extranjero, los neerlandeses se pasan al inglés”, fue el consejo que, según contó Keenan, le dio Máxima.

Olímpico. Keenan tiene 28 años y es jugador profesional de hockey sobre césped. Como tal integró la Selección Argentina juvenil en el Campeonato Mundial de 2016. A los 22 años, debutó con la Selección Nacional y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 y en los Juegos de París 2024. El deporte es una actividad presente en su familia. Patricio Keenan, su padre, fue director técnico de Egara de Terrassa, un equipo de hockey de Barcelona, donde el propio Nicolás jugó hasta los 18 años. Su tío Santiago compitió en los Juegos Olímpicos de 1996 y de 2000, y fue entrenador de Las Leonas.

En el momento que se conoció con Rob Jetten, Keenan era jugador del Klein Zwitserland, un equipo de hockey de primera división de La Haya. Según contó el joven, de Jetten sabía que vivía en el mismo barrio, y además sabía bien quién era porque seguía sus posteos, como político, en TikTok.

En otra red menos juvenil como es Instagram, tanto Keenan como Jetten postean imágenes de sus vacaciones que casi siempre, parecen ser en la Costa del Sol española, también algunas con los sobrinos del primer ministro (con las caras protegidas), del compromiso con alianzas, de la trastienda de la campaña, o en la previa de alguna reunión formal del político. El día de su asunción, Rob Jetten dijo que “Nicolás siempre me corrige cuando le hablo en español”, un idioma que él quiere poder hablar como una segunda lengua.