Los misiles iraníes volaron por el cielo de la "palmera" Jumeirah, la isla de lujo donde vivió Maradona en Dubai

Irán lanzó misiles contra objetivos en varios países de Oriente Medio y llevó a cabo un ataque con drones a gran escala contra Israel. Los ataques llegaron también a los Emiratos Árabes Unidos, a una de las zonas más exclusivas de Dubái. Los informes indican que ya hay un civil muerto y la Embajada de Estados Unidos advierte a los ciudadanos que permanezcan en refugios.

Palm Jumeirah, una isla artificial en el Golfo Pérsico, que alberga residencias de lujo y donde vivió Diego Maradona durante su etapa en Emiratos, es considerada una de las zonas más exclusivas de Dubái. Es uno de los proyectos de ingeniería moderna más famosos del mundo y una importante zona turística y residencial de la ciudad.

Palm Jumeirah no es un punto cualquiera en el mapa para el público argentino. Allí vivió Diego Maradona durante su experiencia en el fútbol de los Emiratos, primero como entrenador de Al Wasl y luego en otros proyectos deportivos en el Golfo. Desde esa isla artificial organizó su vida cotidiana durante varios años, recibió visitas y mantuvo una presencia activa en la escena deportiva local. La vivienda que ocupó formaba parte del circuito de mansiones frente al mar, con piscina privada y acceso directo a la playa, en una zona donde las propiedades se cotizan en millones de dólares y representan uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Dubái.

El ataque

En las últimas horas, la crisis regional cobró una nueva dimensión cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra objetivos en Irán, motivada por décadas de desconfianza por el programa nuclear iraní y su influencia sobre milicias en la región.

Irán respondió con misiles y drones no solo contra territorio israelí sino también contra bases donde operan fuerzas estadounidenses, reflejando una espiral de ataques y represalias que amenaza con extenderse más allá de fronteras y reconfigurar las alianzas en Oriente Medio.

Israel lo definió como un “ataque preventivo” contra distintos objetivos en Irán. Tras la ofensiva, las autoridades israelíes declararon el estado de emergencia y dispusieron el cierre del espacio aéreo.

En Washington, antes de que Estados Unidos e Israel avanzaran con las acciones militares, referentes clave del Congreso fueron notificados acerca del operativo. Sin embargo, según trascendió, no se expuso de manera integral el fundamento jurídico de la intervención.

Como represalia por los bombardeos, decenas de misiles fueron disparados sobre el Golfo Pérsico y en dirección a territorio israelí, en una escalada que elevó la tensión en la región.

Emiratos Árabes Unidos, que en los últimos años reforzó vínculos con Israel tras los Acuerdos de Abraham, en 2020, pero también reactivó canales diplomáticos con Irán, mantiene una posición orientada a la contención y la estabilidad regional. La eventual afectación de su territorio introduce un elemento de tensión en ese delicado equilibrio.

