El Gobierno reforzará las fronteras tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

En el contexto de la creciente escalada en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias del régimen encabezado por el ayatolá Jamenei, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar el nivel de alerta en todo el territorio argentino. La medida supone un refuerzo de los controles fronterizos y una revisión de los sistemas de alerta temprana en áreas consideradas sensibles.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente", comienza el comunicado oficial publicado este sábado al mediodía.

"La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura critica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", precisó el texto que lleva la firma del presidente libertario.

En el texto, el Gobierno puntualizó que "por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país".

"El Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional", dice el texto publicado en X.

La Casa Rosada en el comunicado remarcó: "Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles".

En ese marco, el Gobierno sostuvo que "el esquema contempla la coordinación de la Secretaria de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad".

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión", concluyó.

La Cancillería argentina apoya las ofensivas estadounidenses en Medio Oriente

La Cancillería argentina expresó su respaldo a las acciones militares llevadas adelante en Medio Oriente y sostuvo que el Gobierno "valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán".

A través de un comunicado oficial, el Palacio San Martín afirmó que el Ejecutivo "valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el r égimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".

En el mismo texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "la República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera", mensaje que fue replicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.

El texto oficial también planteó cuestionamientos al comportamiento de Teherán y subrayó que, pese a distintos intentos diplomáticos, Irán "no ha desmantelado completamente su programa nuclear, no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región, lo que constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales".

Asimismo, la Argentina fijó una postura frente a los recientes ataques y remarcó que "Argentina condena enérgicamente los ataques perpetrados por el régimen iraní contra el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita y el Estado de Kuwait, así como contra instalaciones y personal de los Estados Unidos de América en la región".

El texto oficial también recordó los antecedentes judiciales vinculados al atentado contra la AMIA y enfatizó que "El Gobierno argentino recuerda que la justicia argentina ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, en cuya causa se han dispuesto órdenes de captura internacional contra los imputados, reafirmando así el compromiso permanente de la República Argentina con la memoria, la verdad y la justicia".

Por último, la Cancillería expresó que "se encuentra coordinando con la red consular en la región, que permanece en contacto permanente con los connacionales a fin de asistirlos ante cualquier eventualidad".

