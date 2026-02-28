“Peligrosa aventura”: la reacción de Putin y otros líderes mundiales tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Luego de semanas de amenazas cruzadas, el conflicto entre Israel e Irán escaló este sábado a un enfrentamiento directo con participación de Estados Unidos y una inmediata reacción militar de Teherán. Los bombardeos sobre objetivos iraníes y la posterior lluvia de misiles y drones contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait encendieron las alarmas globales. En cuestión de horas, la comunidad internacional pasó del llamado a la prudencia a advertencias explícitas sobre el riesgo de una guerra regional sin precedentes.

Por ahora, el consenso global parece limitado a un punto: el temor de que un conflicto bilateral se transforme en una guerra de alcance regional, o incluso mundial, con impacto humanitario y económico de gran escala.

En el plano multilateral, la voz más enfática fue la del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó tanto los ataques estadounidenses e israelíes como la respuesta iraní y advirtió que nuevos bombardeos “solo resultarían en muerte, destrucción y miseria humana”. El funcionario pidió a las partes “entrar en razón” y ejercer moderación.

En la misma línea, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, alertó sobre una “peligrosa reacción en cadena en toda la región, con consecuencias potencialmente devastadoras para la población civil".

Europa: preocupación por la seguridad nuclear y el riesgo de expansión

Desde Europa, la preocupación se expresó con algunos matices. La Unión Europea calificó la situación de “peligrosa” y su presidenta, Ursula von der Leyen, subrayó que es “crucial garantizar la seguridad nuclear”, después de que Estados Unidos indicara que las instalaciones atómicas de Irán estaban entre los objetivos potenciales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que la escalada tiene “graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales” y convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El Reino Unido, por su parte, advirtió sobre el riesgo de un “conflicto regional más amplio” e instó a sus ciudadanos en Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a buscar refugio.

La palabra de la Rusia de Putin: "Peligrosa aventura"

Por su parte, Rusia denunció que los ataques de Estados Unidos e Israel están llevando a Oriente Medio “al borde de una catástrofe humanitaria, económica y, esto no se puede descartar, radiológica”, en referencia al eventual impacto sobre instalaciones nucleares.

En ese sentido, el gobierno de Vladimir Putin denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".

El mundo árabe: condenas, cautela y derecho a responder

En el mundo árabe, las reacciones combinaron condenas y cautela. Qatar, que posee una base militar estadounidense y fue blanco de misiles iraníes, rechazó el ataque y afirmó que se reserva “el pleno derecho a responder”. Jordania llamó a la desescalada pero aseguró que defenderá sus intereses “con todas sus fuerzas”. Un portavoz del gobierno afirmó que el país no formaba parte del conflicto.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, prometió que su país no se dejará arrastrar a la guerra, después de que Israel anunciara que estaba llevando a cabo ataques contra Hezbolá, un grupo aliado de Irán, en el Sur.

En el frente político más amplio, Hamas, el grupo armado militante palestino calificó la ofensiva de Estados Unidos e Israel como una “agresión” y un “ataque directo contra toda la región”, mientras que Ucrania argumentó que la "violencia del gobierno iraní contra su propio pueblo y otros países" desencadenó los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

La Unión Africana también pidió "moderación urgente y diálogo sostenido", advirtiendo que el conflicto podría perjudicar a la población del continente.

En contraste con los llamados internacionales a la contención, el hijo del último Sha de Irán, Reza Pahlavi, celebró los ataques y aseguró que la “victoria final” está cerca, en un mensaje dirigido a los opositores del régimen iraní. "Juntos podemos recuperar y reconstruir Irán", declaró Pahlavi, quien reside exiliado en el área de Washington, Estados Unidos.

