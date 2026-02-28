Según medios iraníes, en el búnker de Jamenei también murieron una hija, el yerno y una nieta del líder islámico

En el marco de los feroces ataques de Estados Unidos e Israel que golpearon numerosos lugares "estratégicos" de Irán, medios de comunicación de ese país informaron en las primeras horas del domingo que en el bombardeo que terminó con la vida de Ali Jamenei, también habrían muerto una hija, el yerno y la nieta del líder supremo.

"Tras establecer contacto con fuentes bien informadas de la casa del Líder Supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del Líder Revolucionario", informaron la agencia de noticias Fars y otros medios iraníes.

Columnas de humo de explosiones en Irán este sábado.

Más ataques en Teherán

El ejército israelí afirmó que en las primeras horas de este domingo lanzó una serie de ataques contra instalaciones iraníes de misiles balísticos y defensa aérea, mientras se reportaban explosiones en varios lugares de Teherán.

Las fuerzas israelíes iniciaron "una nueva serie de ataques contra el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní", según un comunicado militar.

Entre tanto, potentes detonaciones, cuyo origen no estaba claro por el momento, resonaban durante la madrugada en Teherán, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

Al menos tres estallidos sacudieron la capital iraní alrededor de las 04H00 hora local (00H30 GMT), mientras se escuchaban zumbidos similares a los de aviones sobrevolando la zona.

Noticia en desarrollo...