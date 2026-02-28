Apuestas online: la pandemia silenciosa que vuelve a clases

El calendario escolar está a punto de volver a ponerse en marcha. Las aulas se abren, los docentes organizan contenidos y las familias ajustan horarios. Todo parece repetir un ritual conocido. Pero este inicio de ciclo trae consigo una variable que hace apenas algunos años no formaba parte del paisaje cotidiano: el juego online se convirtió en una presencia concreta, silenciosa y persistente en la vida de muchos adolescentes.

Un informe que Cruz Roja Argentina publicó en diciembre de 2025 no deja lugar a lecturas complacientes: el 16% de los adolescentes encuestados participó en apuestas online y seis de cada diez están expuestos, de manera directa o indirecta. El inicio promedio se ubica entre los 13 y 14 años. El 83% opera mediante billeteras virtuales. El 12% reconoció haber contraído deudas y el 69% reportó ansiedad o malestar asociado.

No se trata —según el propio documento— de una generación más imprudente, sino de un ecosistema digital diseñado para estimular la repetición constante, con recompensas inmediatas y publicidad permanente. Las plataformas operan sobre mecanismos de gratificación que, combinados con un cerebro adolescente en desarrollo, potencian la vulnerabilidad. Es toda una ingeniería al servicio de la captura de víctimas.

En ese mismo sentido, el estudio “Predisposición al juego problemático en adolescentes”, elaborado recientemente por la Universidad Nacional de Río Cuarto junto a la Defensoría del Pueblo, detectó que un 19% de los estudiantes de los últimos años del secundario se encuentra en situación “de riesgo”. La diferencia por género es marcada: 37,2% de varones frente a 5,3% de mujeres. La estadística deja de ser abstracta cuando se traduce en casos concretos, en bancos que volverán a ocuparse esta semana.

Dimensión extrema



El sacerdote Munir Bracco fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre el fenómeno. El miércoles pasado participó del streaming Repensar Argentina, del Sindicato Petrolero de Córdoba (SinPeCor), y fue categórico: “La dimensión es extrema, al punto que altera la vida familiar, rompe vínculos y deja a chicos y a adultos en una situación de enorme vulnerabilidad. He conocido situaciones concretas donde esto llevó a intentos de suicidio”.

Bracco apuntó también a la invasión de las apuestas al ámbito del deporte: “Han prostituido el fútbol. Incluso, algunos sospechan que el VAR se toma el tiempo para ver si es offside, penal o lo que sea, porque en esos minutos transcurren millones de apuestas. Hoy se ha naturalizado la idea de que el partido es la excusa para apostar. La publicidad te lleva a eso, no es inocente. Y ahora viene el Mundial. ¿Sabés lo que va a ser?”.

El vocero del Arzobispado de Córdoba también interpeló directamente a quienes construyen negocios en torno al juego. “¿Qué hay en el corazón de alguien que monta su negocio reventando gente, chicos, adolescentes y adultos? ¿Qué le diría a su mamá un tipo que gana mucho dinero haciendo pelota a gente, a familias, a chicos? No es muy diferente del que vende droga”, reflexionó.

El cerebro en desarrollo



Durante el mismo programa, la psicopedagoga Mariana Savid, especialista en neuroeducación y ciudadanía digital, confirmó que los adolescentes son los más vulnerables: “Tienen en desarrollo su cerebro y particularmente la corteza prefrontal, que es la que regula los impulsos y evalúa consecuencias. Es como si tuvieran un auto de Fórmula 1 con frenos de bicicleta”. La analogía es clara: el sistema de recompensa funciona a pleno y el sistema de control todavía está en construcción.

Sin embargo, Savid describió que, en su práctica profesional, cada vez son más los estudiantes de nivel universitario que no están pudiendo estudiar por su adicción a las apuestas. “No siempre hay un vacío existencial que llenar. A veces, alcanza con la invitación de un amigo y con el bono de bienvenida. Después aparecen las pérdidas, las deudas, los préstamos, los robos dentro de la familia y, en algunos casos, ideas suicidas”, detalló.

La especialista también cuestionó el concepto de “juego responsable”, la fachada con la cual las empresas de apuestas y los gobiernos lavan sus culpas: “Es una mentira. Sería como que una tabacalera haga una campaña y te proponga fumar responsablemente sólo un paquete al día”.

Apuestas online: alarmante diagnóstico en Río Cuarto sobre el juego problemático en adolescentes

Salud pública y recaudación



Para el legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, el fenómeno es estructural. “Este es un problema de salud pública. No estamos hablando de una conducta privada sin impacto social. Estamos hablando de adicciones que generan endeudamiento, ruptura familiar y consecuencias patrimoniales graves”, dijo.

Agrelo tiene la convicción de que “el poder tiene intereses en las apuestas online, incluso en las ilegales”. “Las apuestas bancan campañas electorales, generan intereses y limitan la libertad de los dirigentes”, afirmó. Y contó que le presentó a la Justicia información sobre “alrededor de mil sitios de apuestas ilegales”, sin recibir ninguna respuesta, pese a que una orden judicial es suficiente para que los proveedores de Internet procedan a bloquear esos sitios.

También calificó de “perversa” la lógica recaudatoria del sistema. “El Estado nació para proteger al débil, pero se está valiendo de esas debilidades para recaudar. Se promueve que apostar legalmente no hace daño, pero la mente humana no distingue si la apuesta es legal o ilegal. Los efectos son los mismos”, dijo antes de reflexionar sobre otro mensaje cultural corrosivo: “Se instala la idea de que, en un golpe de suerte, uno puede ahorrarse una vida de trabajo. Eso es devastador para la cultura del trabajo”.

Letra muerta



Córdoba habilitó el juego online en 2021 mediante la Ley 10.793 y, en 2024, la Legislatura unicameral aprobó modificaciones para incorporar mayores controles, validaciones de identidad y restricciones publicitarias, con la autoridad de aplicación a cargo de la Lotería de Córdoba. El espíritu de la reforma fue limitar la exposición de menores y fortalecer la prevención. Sin embargo, la discusión pública continúa respecto de su implementación efectiva y del equilibrio entre regulación y recaudación.

La legisladora Alejandra Ferrero, de la UCR, fue crítica en ese punto: “La ley hoy es letra muerta. No está reglamentada en su totalidad, no se puso en funcionamiento el Consejo Consultivo y no vemos campañas sistemáticas de prevención en las escuelas”.

Ferrero se mostró a favor de exigir “que el Gobierno provincial regule esta ley, la reglamente y la empiece a activar”, fundamentalmente para que no toda la responsabilidad recaiga en las instituciones educativas. “Cuando vamos a las escuelas, las docentes nos dicen que no saben cómo actuar. Y no podemos cargar sobre sus hombros una responsabilidad sanitaria, mucho menos sin darles respaldo institucional”, manifestó.

Según el informe de Cruz Roja, el 40% de los adolescentes pidió talleres educativos sobre apuestas. La cifra revela una demanda explícita de herramientas y acompañamiento. La escuela aparece, así, como territorio inevitable de intervención, pero también como espacio que requiere respaldo técnico y político.

El debate ya no gira únicamente en torno a la legalidad de las plataformas. La pregunta es otra: si el Estado, la escuela y la sociedad están dispuestos a intervenir con la misma decisión con la que una apuesta se confirma en segundos. Porque entre el primer clic y la primera deuda suele haber muy poco tiempo. Y, a esa velocidad, la indiferencia también juega.

Los números que encienden la alerta

•16% de los adolescentes encuestados por Cruz Roja Argentina participó en apuestas online.

•6 de cada 10 están expuestos directa o indirectamente.

•13 a 14 años es la edad promedio de inicio.

•83% utiliza billeteras virtuales para apostar.

•12% reconoció haberse endeudado.

•69% reportó ansiedad o malestar asociado.

•En Río Cuarto, un estudio de la Universidad Nacional local y la Defensoría del Pueblo detectó 19% de estudiantes secundarios en situación de riesgo.

•La brecha de género es marcada: 37,2% de varones frente a 5,3% de mujeres.