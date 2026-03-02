Iniciaron las clases en Chaco en medio de un conflicto salarial: "Cuando haya recursos, vamos a acompañar", dijo Zdero

En el acto oficial de apertura del ciclo primario 2026, realizado en la E.E.P. Nº 132 de Isla del Cerrito, el gobernador Leandro Zdero abordó de manera directa la tensión salarial que atraviesa al sector docente tras la suspensión de la cláusula gatillo en Chaco.

El mandatario sostuvo que su administración prioriza el pago de salarios, pero remarcó que las decisiones deben ajustarse a la realidad de las cuentas públicas. “Cuando se tengan los recursos, vamos a estar para acompañarlos”, afirmó ante la comunidad educativa.

Defensa de los aumentos otorgados

En su intervención, Zdero recordó que durante los primeros meses de gestión se aplicaron incrementos salariales significativos vinculados a la actualización por inflación. “La primera cláusula fue del 53% y la segunda del 51%. En seis meses había que aumentar el 100% y lo hicimos a pesar de las dificultades”, señaló.

Sin embargo, explicó que el actual escenario económico limita nuevas erogaciones automáticas y sostuvo que gobernar implica “decir la verdad, aunque duela”. En ese sentido, vinculó la discusión salarial con el nivel de ingresos provinciales y el peso del endeudamiento.

Educación y calidad educativa

Más allá del conflicto salarial, el gobernador remarcó que la prioridad es mejorar los indicadores de calidad educativa en Chaco. Sostuvo que la gestión busca revertir los resultados que ubicaban a la provincia en los últimos lugares a nivel nacional y mencionó avances en comprensión lectora como uno de los indicadores positivos.

“El sentido de la escuela es que los chicos aprendan”, expresó, al tiempo que planteó la necesidad de adaptar el sistema educativo a los cambios tecnológicos y demográficos.

Reclamos gremiales y escenario salarial

Las declaraciones del gobernador se producen en un contexto de fuerte malestar sindical. Días atrás, gremios docentes realizaron una masiva movilización en Resistencia y ratificaron el no inicio de clases.

Según pudo recolectar PERFIL NEA, el salario básico de un maestro de grado en la provincia es de $349.353. Con los aumentos anunciados por el Ejecutivo, el incremento rondaría los $10.000, cifra que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación acumulada y el aumento del costo de vida.