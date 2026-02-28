Juan Enrique: “Estamos ante un descalabro productivo que no va a terminar bien”

La quiebra de la fábrica Jimmy, firma que producía alimentos tercerizados para SanCor, volvió a encender alarmas en el entramado industrial. Para el economista Juan Enrique, el episodio sintetiza un proceso más amplio: una economía que combina apertura comercial, tipo de cambio intervenido y deterioro del poder adquisitivo. “La Argentina se hizo grande por su educación y por su gente preparada, pero hoy estamos atravesando una transición muy delicada”, planteó el analista, quien desde hace años discute públicamente el rumbo económico con el oficialismo.

Cierres que no son aislados

Jimmy había ingresado en concurso en abril de 2024 y finalmente quebró en 2026. “Evidentemente no fueron las mejores condiciones para regularizar su situación”, señaló Enríquez. Y agregó: “No es sólo esta empresa. Verónica, Fate y muchas otras están en dificultades. Es la consecuencia de un modelo de ajuste con apertura importadora y dólar barato sostenido con endeudamiento”.

Para el economista, el corazón del problema es macroeconómico: “Nos estamos endeudando todos los argentinos para sostener un dólar barato bajo la creencia de que así se baja la inflación. Y está pasando lo contrario”. En ese esquema, Argentina se vuelve cara en términos internacionales. “El tipo de cambio no es solo el valor del dólar, es el mecanismo por el cual se intercambian productividades entre países. Hoy somos más caros en dólares y eso nos deja fuera de competencia”, afirmó. El ejemplo más visible es el de los neumáticos. “Un neumático chino puede costar 60.000 pesos cuando uno nacional valía 150.000. Así es imposible competir”, remarcó en referencia al impacto que enfrenta la industria local.

Carne cara y salarios bajos

El deterioro productivo también se refleja en el consumo. En un informe de la consultora Sigma Global, Enrique comparó el salario mínimo argentino con el de Estados Unidos y Europa. “Allá ronda los 1.500 dólares o euros. En Argentina está en torno a los 225 dólares. Con esos ingresos, el poder de compra es incomparable”. Con el kilo de carne superando los 5, 6 o hasta 8 dólares, el consumo interno se retrae. “Es grave incluso desde el punto de vista nutricional. El consumo de proteínas está vinculado al desarrollo intelectual. Argentina fue distinta por su base productiva y alimentaria”, sostuvo.

Para el economista, la defensa de la apertura irrestricta desconoce el entramado social que sostiene la producción. “Hay una mirada egoísta en algunos sectores empresarios que olvidan que la infraestructura y el capital humano se construyeron con esfuerzo colectivo”, afirmó.

“Inflación en dólares y menos competitividad”

Enrique también apuntó a la formación de la dirigencia política y empresarial. “El problema es la falta de preparación. Con un tipo de cambio pisado y subsidiado con deuda, Argentina es cara en todos los sentidos. Y encima lo hacen para bajar la inflación, que se acelera”. Además, advirtió que el resultado es un escenario de inflación en dólares. “Si tenemos 10% de inflación en dólares, somos 10% más caros para colocar camionetas, neumáticos o cualquier producto en el exterior. Eso es un descalabro productivo”.

En el cierre, el economista incluyó una autocrítica al sistema de poder y comunicación. “También hay que revisar el rol del establishment, incluso el periodístico, que permitió que personas sin preparación llegaran a lugares de decisión”, señaló.