CAPITAL Feria convierte a Córdoba en un polo del arte latinoamericano

Con una propuesta que combina el rigor de una feria con formato “boutique” y la ambición de un polo regional, del 12 al 15 de marzo, el Distrito Capitalinas se transformará en el epicentro de un mercado que busca romper la inercia centralista para proyectarse al continente.

En su segunda edición, CAPITAL Feria reunirá a 31 galerías de Argentina, Brasil, Chile, Perú y México, seleccionadas por un jurado de fuste internacional: Nancy Rojas (Malba), Ana Castella (Salón ACME, México) y Valeria López (Satélite).

El objetivo es claro: profesionalizar el mercado y tender puentes. “CAPITAL nace de un deseo muy concreto: construir desde Córdoba un mercado de arte con proyección latinoamericana, generando herramientas para la circulación de obras”, explica Luz Novillo Corvalán, directora de la feria junto a Mercedes López Moreyra.

El mapa regional en Capitalinas

La presencia internacional es la columna vertebral de esta edición, permitiendo que la producción local dialogue de igual a igual con las tendencias de San Pablo o Santiago de Chile.

En efecto, entre las galerías que cruzan la frontera para instalarse en el corazón de Córdoba destacan: Caderno Listrado (Curitiba), Galeria Geral (Río de Janeiro) y Gruta (Sao Paulo); Galería NAC y OMA, ambas de Santiago de Chile, y la galería Paiján (Trujillo), que trae consigo la potencia de la escena andina.

Además, como proyecto invitado, PARA A (de Ciudad de México), buscará reforzar el vínculo con uno de los mercados más robustos del continente.

Directoras. Mercedes López Moreyra y Luz Novillo Corvalán, artífices de CAPITAL Feria de Arte Latinoamericano.



Para Mercedes López Moreyra, el valor agregado reside en esta convivencia: “El encanto está justamente en conocer producciones de otras partes de Latinoamérica. Vamos a tener obras de Gerardo Chávez, un gran pintor peruano, en diálogo con obras de Seguí o Julio Le Parc; pero al mismo tiempo conviven piezas de artistas contemporáneos y emergentes que hoy tienen una presencia muy fuerte”.

El sector privado como motor

Si bien cuenta con apoyos estatales, uno de los rasgos distintivos de CAPITAL es su origen: es la primera feria impulsada por el sector privado.

Esta sinergia se traduce en programas de adquisición y premios que incentivan la producción, como el Premio Astori-Palmar al arte contemporáneo, el premio adquisición de Vespasiani, y residencias internacionales en México (Cobertizo) y Buenos Aires (La Ira de Dios).

Marcelo Rodio: "Estamos haciendo un trabajo a conciencia y profundizaremos lo que ya se viene haciendo".

“La feria nos permite trabajar una lógica regional, abierta y colaborativa. Es un puente entre prácticas, agentes y contextos que muchas veces no dialogan entre sí”, señala López Moreyra.

Para las directoras, el éxito de la edición inaugural validó la apuesta por el comprador local. "Tenemos la convicción de que Córdoba se puede parar ante un mercado de arte porque vemos que hay un público ávido por generar estos intercambios”, enfatiza.

Una experiencia envolvente

La feria no se agota en la contemplación de las piezas en exposición. El diseño del espacio, a cargo de WIP (Libovich-Sabattini), propone una suerte de obra en construcción de ladrillo cerámico que integra el auditorio, los livings y las tiendas en una atmósfera monocromática.

Así, entre las activaciones destacadas, se encuentran el Kiosko de Flores, una intervención de Nicola Costantino, quien ofrecerá flores de cerámica realizadas con la técnica japonesa Nerikomi; Auditorio Curado, un espacio de debate dirigido por Gonzalo Lagos (Meridiano), con charlas entre artistas, curadores y coleccionistas y, por último, con eje en el diseño, un sector que reúne mobiliario, joyería contemporánea y objetos de autor, consolidando el cruce entre arte y arquitectura.

Nace La Cúpula MediaLab, una apuesta audiovisual bajo el ala de la inteligencia artificial.

“Apuntamos a atraer a la figura del comprador, no sólo al coleccionista consagrado”, concluye Novillo Corvalán, subrayando que la preventa de entradas ya refleja el interés de una Córdoba que se reconoce como Capital cultural.

Para agendar

CAPITAL Feria tendrá lugar del 12 al 15 de marzo en Distrito Capitalinas (Humberto Primo 670).

El costo de las entradas es de $8.000 (ya disponibles en capitalferia.com.ar).

Galerías cordobesas en CAPITAL Feria

Ankara Arte Contemporáneo (Colonia Caroya)

Argüello & Bouchet (Agua de Oro)

Dragón y Rosas (Córdoba)

Lyv Gallery (Córdoba)

Marchiaro (Córdoba)

Vía Margutta Arte Contemporáneo (Córdoba)

Primera edición. En abril de 2025 y con un concepto ‘boutique’, la feria reunió a 27 galerías de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y México.

