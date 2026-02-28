Buscan "padrinos" para evitar la pérdida de los murales en la Iglesia de los Capuchinos

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, esa gema neogótica que los cordobeses llamamos simplemente “Capuchinos”, guarda a 14 metros de altura un tesoro que el tiempo y el esmog de la ciudad empezaron a devorar.

Se trata de 30 murales que narran el ciclo de la vida de San Francisco y que fueron legados por el arquitecto Augusto Ferrari hacia 1933. Hoy, tras décadas de silencio y deterioro, el patrimonio reclama un auxilio que requiere financiamiento y precisión científica.

En este sentido, el próximo miércoles 18 de marzo, a las 20, el templo abrirá sus puertas a la charla “Iglesia de los Capuchinos: Arte, Ciencia y Tecnología en su restauración”, un evento que será el escenario para captar sponsors -padrinos de andamios y de restauración- que permitan continuar esta tarea monumental.

El proyecto, ganador del premio del Fondo Nacional de las Artes en el concurso de “Valoración artística de templos y espacios sagrados”, ya dio su primer paso crítico. Bajo la lupa de un equipo interdisciplinario que coordina Marcela Mammana, se restauró el mural más dañado, una obra que estaba al borde de la pérdida irreversible.

Restauración. Luces ultravioletas, luz rasante y microscopios digitales son las herramientas con las que los especialistas analizan la “salud” de las obras.



Lo interesante de la metodología aplicada —que se aleja de la improvisación y se acerca al peritaje forense— es que utiliza luces ultravioletas para detectar repintes, luz rasante para exponer grietas y microscopios digitales; herramientas a través de las cuales los especialistas analizan la “salud” de la capa pictórica.

“No hay fórmulas exactas para la cura de una obra”, explica Mammana. “Es como un médico homeópata: no hay enfermedades, sino enfermos. Un material acuoso en una base de yeso higroscópica podría ser fatal”.

Oro, hollín y academia

La particularidad de la obra de Ferrari reside en su técnica: cielos de mosaicos dorados a la hoja que capturan la escasa luz del templo, rodeando figuras pintadas inspiradas en la iconografía europea del siglo XIX.

Sin embargo, la respiración de miles de visitantes y la combustión del transporte urbano en la intersección de Buenos Aires y Obispo Trejo han generado patologías complejas en el muro.

El rigor del trabajo previo, que contó con el soporte del Ceprocor, despertó el interés internacional y los resultados serán presentados en un Fórum Internacional en Buenos Aires, organizado por el doctor Jorge Fernández, de la Universidad de Bolonia (Italia) quien estará presente en la charla del 18 de marzo como invitado especial.

Una mesa para el patrimonio

El encuentro no sólo busca fondos, sino también poner en común la relevancia de un acervo apenas conocido. En este sentido, la exposición contará con voces diversas: el doctor Alejandro Germanier (Ceprocor), el ingeniero Santiago Paolantonio, quien desglosará el enigma de los cielos estrellados de la iglesia, el arquitecto Javier Correa, la guía oficial Silvia Piedracueva y un representante de la familia Ferrari.

Cómo colaborar

El objetivo es conseguir el padrinazgo para los 29 murales restantes. Los fondos se canalizarán directamente a través de la cuenta de la Iglesia de los Capuchinos, bajo un modelo de transparencia que se informará durante la charla.

La cita es una invitación a la comunidad local, empresas y organismos públicos para evitar que el legado de Ferrari se convierta en un recuerdo descascarado.

