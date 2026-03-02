Emboscada a un chofer de app en Chaco: lo golpearon con un arma y le fracturaron el cráneo

Un nuevo hecho de inseguridad en Chaco dejó a un conductor de aplicación al borde de la muerte. El ataque ocurrió en la ciudad de Fontana, donde al menos tres personas montaron una emboscada para evitar pagar un viaje y terminaron golpeando brutalmente al chofer con un arma de fuego.

La víctima había aceptado un traslado solicitado a través de una app y se dirigió hasta calle Güemes. Según la denuncia radicada el 18 de febrero, al llegar al punto indicado fue abordado por tres sospechosos que intentaron simular una transferencia bancaria como forma de pago. La maniobra derivó en un forcejeo y, en medio del violento episodio, uno de los agresores le asestó un golpe en la cabeza con la culata de un arma.

El impacto fue devastador: el conductor sufrió fractura con hundimiento de cráneo, una lesión de extrema gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Investigación y detenciones

Tras tomar conocimiento del caso, efectivos de la División Delitos Contra las Personas iniciaron una investigación que incluyó el rastreo de la cuenta desde la cual se solicitó el viaje. Con esos elementos, se realizaron allanamientos en domicilios de Fontana y Resistencia.

Como resultado del operativo fueron detenidos un joven de 19 años y una mujer de 43, quienes quedaron alojados en la Comisaría Tercera de Fontana. En los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a peritajes.

La causa fue caratulada como “supuestas lesiones graves en ocasión de robo a mano armada” y no se descartan nuevas detenciones, ya que los investigadores sostienen que el ataque fue perpetrado por al menos tres personas.