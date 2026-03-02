Valdés acompaña a Milei a EE.UU. tras el apoyo de los legisladores correntinos a Nación

En un gesto que consolida la alianza estratégica entre Corrientes y la Casa Rosada, el gobernador Juan Pablo Valdés integrará la delegación presidencial que acompañará a Javier Milei en su próximo viaje a Estados Unidos, programado para el 8 de marzo.

El convite es leído en los pasillos de la política como un "premio" a la disciplina legislativa de los representantes correntinos, quienes votaron a favor de la totalidad de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo nacional.

La gira, denominada "Argentina Week", se desarrollará hasta el 11 de marzo y tendrá como sedes principales a los gigantes financieros JP Morgan y Bank of America.

El objetivo central del Presidente es exponer ante los principales fondos de inversión de Wall Street y reforzar la confianza en su plan de estabilización, en un escenario marcado por la recesión del mercado interno pero con una drástica reducción del déficit fiscal.

Entre el elogio y el reclamo federal

La inclusión de Valdés en la comitiva se produce apenas días después de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Allí, el mandatario tuvo palabras de elogio para la gestión económica de Milei: "Vino a poner orden en una economía desquiciada", afirmó, celebrando el plan de estabilización y el ajuste del gasto público.

Sin embargo, el correntino mantiene un equilibrio delicado. Pese al acompañamiento político, Valdés no elude los costos que el ajuste nacional derrama sobre Corrientes. En su reciente alocución, detalló con crudeza la parálisis de la obra pública, la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la deuda de 146.000 millones de pesos por el Fondo Compensador Jubilatorio.

"El equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal", advirtió el gobernador, quien llevará en su carpeta el reclamo histórico por las regalías de Yacyretá y Salto Grande.

Foco en el RIGI y la atracción de capitales

La agenda en Estados Unidos es de alto perfil corporativo. Milei será el orador principal y estará escoltado por el "equipo económico de hierro": Luis Caputo (Economía), Santiago Bausili (Banco Central) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

El eje del encuentro será la promoción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno busca que empresas globales como Chevron, Dow, Pfizer y Rio Tinto apuesten por Argentina, especialmente en los sectores de energía y minería. La presencia de Valdés en este entorno es estratégica para Corrientes, que busca posicionar sus motores productivos —como la foresto-industria y las energías verdes— en el radar de los grandes capitales externos.

La actividad oficial comenzará con un cóctel en el Consulado argentino en Nueva York, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, marcando el inicio de una semana clave para las aspiraciones internacionales del Gobierno nacional y el rol de Corrientes como aliada clave en el interior del país.