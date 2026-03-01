El ajuste nacional, infraestructura y alivio financiero: los ejes del discurso de Juan Pablo Valdés en la legislatura

En una jornada marcada por la expectativa política y social, el gobernador Juan Pablo Valdés dio inicio este domingo al período legislativo 2026. Con un discurso que no duró más de media hora y que buscó equilibrar el respaldo a la macroeconomía nacional con la defensa de los recursos provinciales, el mandatario ratificó el rumbo de "desarrollo con inclusión" y lanzó un ambicioso plan de obras públicas financiadas con recursos propios.

"Gobernar no es administrar el presente: es construir el futuro. Y el futuro empieza hoy", sentenció Valdés ante legisladores, ministros e invitados especiales. El discurso tuvo un fuerte componente de continuidad, destacando los hitos de la gestión de Gustavo Valdés —como el Instituto de Oncología y el Puerto de Ituzaingó— y prometiendo mantener el superávit fiscal y las tasas impositivas bajas como pilares de su administración.

El costo del ajuste y el reclamo a Nación

Si bien Valdés celebró el "orden" que el Presidente busca imprimir a la economía, no ocultó las cicatrices que las políticas nacionales están dejando en territorio correntino. El gobernador enumeró con precisión el impacto negativo: la parálisis de la obra pública nacional, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y una deuda por el Fondo Compensador Jubilatorio que asciende a 146.000 millones de pesos.

"El equilibrio fiscal no puede significar desequilibrio federal. Por eso defendemos con firmeza los derechos de Corrientes", advirtió. En ese sentido, ratificó que no retrocederá en el reclamo por las regalías de Yacyretá y Salto Grande, recursos que considera vitales para la autonomía productiva de la provincia.

Anuncios: infraestructura, vivienda y conectividad

Frente a la retirada de la inversión nacional, Valdés presentó un plan de acción proactivo. Entre los puntos más destacados de su agenda para el 2026, se encuentran:

Infraestructura Vial: el ensanchamiento y repavimentación de 90 kilómetros de la Ruta 27 y un plan de pavimentación de otros 200 kilómetros de rutas provinciales.

Vivienda: la construcción de 2.000 viviendas para este año (500 de ellas en la Capital).

Obras Estratégicas: el inicio del nuevo Aeropuerto de Paso de los Libres y la construcción del Puerto de Lavalle .

Educación: la inauguración de 40 nuevas escuelas y la refacción de 200 establecimientos educativos.

Alivio financiero: "Sostiene Corrientes"

Uno de los anuncios más celebrados fue el lanzamiento del programa "Sostiene Corrientes". A través del Banco de Corrientes, se destinarán 130.000 millones de pesos para que familias y empresas puedan refinanciar deudas con tasas beneficiosas. "Buscamos acompañar a los sectores afectados por la crisis para que no pierdan su capacidad productiva ni su estabilidad hogareña", explicó.

Hacia el final, Valdés proyectó a Corrientes como una provincia protagonista en la exportación de foresto-industria y energía verde, cerrando con un mensaje de optimismo: "No prometemos caminos fáciles, prometemos convicción. Corrientes está lista para ocupar su lugar en la nueva etapa argentina".