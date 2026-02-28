Senado bonaerense: el kirchnerismo ganó la nueva pulseada con Kicillof

El Senado de la Provincia de Buenos Aires quedó atravesado por otra pulseada directa entre Axel Kicillof y el sector que responde a Cristina Kirchner. El intendente Mario Ishii se impuso y se quedó con la Vicepresidencia Primera, el lugar más codiciado, lo que significó un avance del kirchnerismo.

La definición no fue menor. La Vicepresidencia Primera es el escalón inmediato en la línea institucional detrás de la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside la Cámara.

En el plano institucional, la tensión entre el sector que responde al gobernador y los alineados con Cristina Kirchner habia quedado expuesta en la votación del endeudamiento a principios de diciembre del año pasado pero continuó durante todo el verano con el reclamo del kirchnerismo para que el Senado bonaerense defina autoridades de la Cámara. No lo consiguió y de la mano de la vicegobernadora Verónica Magario, el gobernador logró postergar la discusión hasta hoy, queriendo quedarse con los principales cargos. “Cristina le dio a Macri y a Milei la decisión de quiénes están debajo de él y acá a Kicillof se lo quieren discutir”, decían cerca de Kicillof sobre los nombres de la línea sucesoria.

La discusión era si el jefe debía seguir respondiendo a CFK o al gobernador. Pero el foco principal del conflicto interno estaba puesto en la vicepresidencia primera de la Cámara alta, un lugar que también quedó libre y que en la gobernación consideran clave. El armado del gobernador impulsaba a la senadora Ayelén Durán, vinculada a Andrés “Cuervo” Larroque, mientras que el kirchnerismo planeaba retener el espacio y proponía desde el principio al exintendente de José C. Paz, Mario Ishii. El Frente Renovador acompaña el nombramiento de Ishii pero también pueden poner un nombre: el de Malena Galmarini. Finalmente, el kirchnerismo impuso el nombre de Ishii.

Desde La Plata reconocieron que “nunca hubo acuerdo posible”. Y evaluaron: “El gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera pero los votos los tienen ellos. La Cámpora impuso su mayoría”. Desde el kirchnerismo negaron que no haya habido conversaciones, aseguran que Kicillof envió a Verónica Magario a la mesa de negociación y que siempre estuvo al tanto de lo finalmente votado.

Pero la disputa no se termina y desde la gobernación lanzaron: “Lo que le dieron a Macri y a Milei (que decidan ellos el vicepresidente de la cámara) se lo negaron a Axel. Los 5 del Movimiento Derecho al Futuro no votaron”.

Sucede que en la oposición también se repartieron lugares. La Vicepresidencia Tercera quedó para Gonzalo Cabezas, representante de La Libertad Avanza, que gana visibilidad institucional en la Provincia. La Vicepresidencia Cuarta fue para Valeria Arata, referenciada en el Frente Renovador, mientras que la Quinta quedó en manos de Alex Campbell, del PRO. La Sexta recayó en Germán Lago, también cercano al armado del jefe provincial.

El reordenamiento no se limitó a las vicepresidencias. Sergio Berni fue ratificado como presidente del bloque oficialista, conservando el peso del kirchnerismo en la conducción parlamentaria que ya lo tenía con Teresa García que pasó a la Cámara de Diputados de la Nación.

La foto final deja un mensaje claro: el kirchnerismo logró quedarse con el cargo más estratégico y marcó territorio en el Senado bonaerense. El sector de Kicillof retuvo espacios, pero perdió la centralidad que buscaba, a diferencia del PJ bonaerense que quedó bajo la conducción del gobernador. Más allá de que el gobernador pudo colar en las últimas listas más nombres de lo que venía obteniendo, en la Cámara Alta bonaerense el kirchnerismo cuenta con 15 senadores, el gobernador apenas 6 y Sergio Massa tiene 3. El sector que responde a la dos veces presidenta no dudó en imponer el número pero asegura que sí hubo negociación y se le dio a cada espacio (incluída la oposición) lo que le correspondía.

La disputa por las autoridades no fue un trámite administrativo. Fue otro round visible de una pelea interna más profunda por el liderazgo rumbo a las elecciones del próximo año.