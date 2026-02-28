Karina lo hizo de nuevo y le quitó los lugares a la prensa acreditada

Por segundo año consecutivo, las autoridades del Congreso de la Nación impedirán que la prensa acreditada utilice los palcos destinados históricamente a la cobertura periodística durante la Asamblea Legislativa, que se realizará mañana a las 21. Un grupo de diputados de distintos bloques presentaron ayer una nota al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en el que manifestaron su “profunda preocupación” por el impedimento del trabajo periodístico y solicitaron que se deje sin efecto la restricción dispuesta. También el Círculo de Periodistas Parlamentarios repudió la decisión.

“Nos dirigimos a ustedes a fin de manifestar nuestra profunda preocupación ante la decisión adoptada nuevamente este año de impedir el acceso de periodistas acreditados y reporteros gráficos al palco que históricamente ha sido destinado a la prensa durante la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias”, dice la misiva enviada a Menem. Lleva la firma de los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Gisela Scaglia, Maximiliano Ferraro, Miguel Pichetto, Alberto Arrúa, Oscar Zago, Natalia De la Sota, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Karina Maureira, Álvaro González y Oscar Herrera Ahuad.

En la carta, los legisladores explican que tal como ocurrió en 2025, “se han dispuesto restricciones que limitan el trabajo del periodismo en la cobertura de un acto institucional de máxima relevancia republicana”. Ya el año pasado habían solicitado la revisión de la medida por considerarla contraria a los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión y de prensa. “Sin embargo, lejos de corregirse, la decisión vuelve a reiterarse este año”, dijeron.

Los diputados firmantes consignaron que el Congreso es la casa de la democracia y no puede convertirse en un ámbito donde se obstaculice el ejercicio del periodismo independiente “La reiteración de esta medida restrictiva –explicaron- no sólo contradice estándares constitucionales en materia de libertad de prensa, sino que consolida un precedente preocupante en la relación entre los poderes del Estado y el ejercicio de derechos fundamentales”.

Finalmente los diputados solicitaron “con carácter urgente” que se deje sin efecto la restricción dispuesta y se garantice a los periodistas acreditados y reporteros gráficos el pleno ejercicio de su labor.

En el inicio de la sesión en la Cámara Alta, en tanto, el senador por Chubut Carlos Linares planteó una cuestión de privilegio contra la Presidencia de la Nación y los titulares de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem. “Están coartando la libertad de prensa a los periodistas parlamentarios acreditados. Es la tercera vez que coartan su posibilidad de trabajo, los sacan de su lugar histórico”, denunció. “Se necesita tener pluralidad de voces y que la libertad de prensa perdure en este país”, agregó.

El jueves, el Círculo de Periodistas Parlamentarios expresó un fuerte rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo. En un comunicado, la entidad calificó la medida como “injustificada y arbitraria” y sostuvo que obstaculiza el normal desarrollo del trabajo periodístico, además de afectar la libertad de prensa y de expresión garantizada por la Constitución.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también manifestó su “preocupación y malestar” por la decisión de impedir que los periodistas acreditados utilicen los palcos destinados a la prensa. “Desde el retorno de la democracia en el país, los periodistas utilizan esos palcos sin que haya habido conflicto ni incidente alguno”, señalaron. Y consideraron “inaceptable esta limitación al acceso a la información pública”.