Zdero propuso que las licencias sindicales sean sin goce de sueldo y apuntó contra gremios docentes

En el marco de su mensaje ante la Cámara de Diputados, el gobernador Leandro Zdero anticipó que enviará un proyecto de ley para establecer que las licencias sindicales en la provincia sean sin goce de haberes, tanto para gremios docentes como para otros sectores de la administración pública.

“El ejercicio de la representación gremial es un derecho de los trabajadores, pero debe realizarse a través de una licencia sin goce de haberes. Las licencias gremiales no la pueden pagar todos los chaqueños”, afirmó el mandatario, al plantear la necesidad de revisar el esquema actual.

La definición se dio en un contexto de fuerte tensión con el sindicalismo docente. Zdero apuntó directamente contra la dirigencia gremial y sostuvo que “con quienes deberíamos sentarnos a dialogar, a debatir, no podemos porque solo están dispuestos a hablar de cómo siguen siendo gremialistas, cobrando sin trabajar para continuar gozando de sus privilegios”.

En ese sentido, remarcó que “la educación no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos” y agregó que “la escuela no es un campo de batalla política; la prioridad son los chicos”.

Balance de gestión educativa

El gobernador enmarcó su anuncio en un diagnóstico crítico del sistema educativo provincial, aunque defendió avances de su administración. Enumeró que se logró la conectividad de 165 predios escolares, alcanzando a 1.000 escuelas en red, y adelantó la instalación de 97 nuevas antenas en establecimientos del departamento Comandante Fernández.

También destacó la conformación de 16 equipos interdisciplinarios para acompañar a alumnos con discapacidad en las 14 regiones educativas y la regularización de más de 19.000 docentes, tras años sin concursos.

“La carrera docente estaba congelada por 20 años sin concursos de ingreso”, afirmó, y detalló que en nivel inicial hubo 19 años sin llamados, 15 en bibliotecarios y que en educación física para adultos nunca se había realizado un concurso.

No obstante, reconoció que existen deudas históricas con el sector, aunque insistió en que también hay una deuda con los estudiantes y sus familias. “Prefiero asumir esto con responsabilidad, porque gobernar también es decir la verdad”, sostuvo, aludiendo a las restricciones financieras que enfrenta la provincia.

En paralelo, Zdero defendió la inversión pública en cultura como motor económico, al señalar que los eventos organizados generaron un impacto superior a 2.500 millones de pesos y más de 10.000 puestos de trabajo. En materia sanitaria, repasó la inauguración de hospitales, la incorporación de tecnología de alta complejidad y el avance en la digitalización del sistema de salud, como parte de una estrategia de modernización.