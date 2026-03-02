Paro docente en Corrientes: alto acatamiento y escuelas vacías en el inicio de clases

El ciclo lectivo 2026 no logró romper la inercia del conflicto salarial en Corrientes. Tras el fracaso de las negociaciones preliminares entre el Gobierno provincial y los representantes sindicales, la provincia amaneció este lunes con un alto acatamiento al paro docente, dejando a la gran mayoría de las escuelas sin actividad en lo que debería haber sido el primer día de clases.

Desde el sector de Docentes Autoconvocados confirmaron a Perfil que el impacto de la medida de fuerza es contundente. "En algunas localidades del interior la adhesión es del 100%", señalaron, destacando que la respuesta es particularmente fuerte en el nivel primario.

La unidad de acción entre los gremios SUTECO, AMET y ACDP, sumada a la adhesión de SADOP en el ámbito privado, garantizó que el inicio escolar quedara virtualmente paralizado.

Descontento y falta de ofertas formales

El secretario general de AMET, Rufino Fernández, evitó dar cifras definitivas pero aseguró que la tendencia es creciente. "Va a ser un paro importante, habida cuenta del descontento que existe en cuanto al salario y otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento pleno de las escuelas", afirmó el dirigente en diálogo con Radio Dos.

La mayor crítica de los gremialistas radica en la falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial en los encuentros previos. "No tenemos ninguna cifra, ningún monto, ningún método de recomposición salarial para poder hacer la consulta a las bases", lamentó Fernández, subrayando el vacío informativo que rodea a la paritaria local.

El miércoles, la fecha clave

Las exigencias de los trabajadores de la educación se mantienen firmes en tres puntos innegociables:

Salario inicial de $1.360.000 , para alcanzar la línea de pobreza establecida por el INDEC .

Blanqueo de las sumas no remunerativas (montos "en negro").

Aumento real al básico que permita recomponer la pirámide salarial y reconocer la antigüedad.

La mirada está puesta ahora en la reunión del próximo miércoles a las 11:00, donde los gremios se sentarán frente a los ministros Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda) y Ana Miño (Educación).

Fuentes extraoficiales indican que la oferta oficial podría rondar entre un 9 y un 10% de incremento inicial, aunque se aclararía que no será el único aumento del año. De la contundencia de esa cifra dependerá si el conflicto se profundiza o si los alumnos finalmente regresan a las aulas.