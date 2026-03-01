Zdero abrió las sesiones ordinarias: “Se terminó la etapa en que el Estado era botín de guerra”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, inauguró este 1 de marzo el 58° Período de Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados con un discurso atravesado por el balance de gestión, anuncios estructurales y definiciones políticas de alto voltaje. “Hoy hay otra época. Ordenamos las cuentas y decimos la verdad”, afirmó el mandatario al inicio de su mensaje, donde reivindicó la austeridad fiscal aplicada desde el comienzo de su administración y cuestionó con dureza la herencia recibida.

En un recinto atravesado por carteles cruzados entre oficialismo y oposición, el gobernador sostuvo que “se terminó la etapa en que el Estado era botín de guerra” y que la provincia inició un proceso de reorganización financiera para recuperar previsibilidad.

Ajuste fiscal, deuda y reducción del gasto público

En el eje económico, Zdero defendió la implementación de una "estrategia de austeridad fiscal", con control del gasto y reducción progresiva de la presión tributaria. Señaló que se limitaron viáticos con una reducción del 30% respecto de 2024 y del 60% en comparación con 2023, se estableció la obligatoriedad del “prepedido” para compras, lo que generó un ahorro superior a los 3.200 millones de pesos, y se suspendieron incorporaciones de personal y adquisición de vehículos, salvo en áreas esenciales.

Además, remarcó que la provincia abonó más de 200 millones de dólares de deuda contraída en la gestión anterior y que se encuentran en proceso de refinanciación de compromisos futuros.

“Si la sociedad debe ajustarse, la política debe ajustarse primero”, enfatizó, al destacar que su salario está equiparado al de un comisario general.

Reforma constitucional y “blindaje” a inversiones

Uno de los anuncios centrales fue el envío de un proyecto de reforma constitucional para garantizar estabilidad jurídica a grandes inversiones y prohibir la creación de nuevos impuestos provinciales o municipales que las afecten.

Según explicó, la iniciativa busca ofrecer reglas de juego previsibles y excluir esas inversiones de eventuales expropiaciones. En paralelo, adelantó el envío de una nueva ley de promoción industrial que, según afirmó, será “el régimen más competitivo y ambicioso de la Argentina”, con foco en industria, energía, turismo y tecnología.

Educación: críticas a gremios y reforma de licencias sindicales

El capítulo educativo fue uno de los más polémicos. Zdero afirmó que un 33% del presupuesto salarial docente se pierde mensualmente por licencias y ausentismo, y sostuvo que el Chaco registra uno de los índices más altos del país.

En ese contexto, anunció que enviará un proyecto de ley para que las licencias sindicales sean sin goce de haberes. “Las licencias gremiales no las pueden pagar todos los chaqueños”, expresó.

El tono se endureció al referirse a los sindicatos docentes: “La educación no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos. La prioridad son los chicos”, sostuvo.

También destacó la regularización de más de 19.000 docentes mediante concursos, la intervención en el 40% de los edificios escolares y avances en conectividad con la instalación de antenas satelitales en establecimientos del interior.

Infraestructura, rutas y Segundo Acueducto

En materia de obra pública, el mandatario informó la gestión de casi 180 obras, con 71 inauguradas durante 2025. Enumeró intervenciones en rutas provinciales, repavimentaciones urbanas en Resistencia y avances en financiamiento internacional para nuevos tramos viales estratégicos.

Uno de los pasajes más duros estuvo dedicado al Segundo Acueducto, cuya rescisión contractual definió como necesaria ante lo que calificó como un “monumento a la corrupción”. Indicó que se realizó una nueva licitación y que la obra permitirá abastecer de agua potable a más de 40 localidades del interior.

Puertos, logística y producción

Zdero también puso el foco en la reactivación portuaria. Destacó la habilitación del depósito fiscal en Barranqueras y el movimiento de más de 86.000 toneladas de mercadería. En cuanto al puerto de Las Palmas, aseguró que contará con operatividad plena durante 2026.

“Hasta hace poco no teníamos ni un puerto operable; en breve tendremos los dos”, afirmó.

Clima tenso y cruce con la oposición

La sesión estuvo atravesada por una fuerte tensión política. Desde el oficialismo exhibieron consignas vinculadas a “orden” y “responsabilidad”, mientras que legisladores opositores cuestionaron la política salarial y reclamaron el pago de la cláusula gatillo.

El momento más álgido se produjo cuando el gobernador replicó desde el estrado a legisladores del Frente Chaqueño: “Nosotros apostamos a la eficiencia y la calidad; ustedes a directores como Emerenciano Sena”, en referencia al dirigente social detenido en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Mensaje político de fondo

Más allá de los anuncios técnicos, el discurso dejó una definición política clara: la construcción de una nueva narrativa de gestión basada en orden fiscal, reducción del gasto y confrontación con estructuras sindicales y del pasado reciente.

“Gobernar también es decir la verdad”, cerró Zdero, en un mensaje que marcó el tono del año legislativo y anticipa un escenario de debate intenso en la Cámara.