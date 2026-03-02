Sostiene Corrientes: claves para pagar deudas del Banco de Corrientes en 12 cuotas

En un contexto de asfixia económica y pérdida del poder adquisitivo, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció la puesta en marcha de "Sostiene Corrientes", un ambicioso programa de salvataje financiero destinado a morigerar el impacto de las deudas bancarias en los hogares y el sector productivo provincial.

La medida alcanzará a unos 89 mil beneficiarios que actualmente operan con la entidad financiera oficial.

El anuncio, realizado durante la apertura del período de sesiones ordinarias, busca desendeudar a los correntinos mediante planes de facilidades con tasas subsidiadas, muy por debajo de los valores de mercado. Según explicó el mandatario, la iniciativa contará con un fondeo total de hasta 130 mil millones de pesos.

Créditos al consumo: cuotas para tarjetas

Para las familias, el programa pone el foco en el financiamiento de los saldos de los plásticos. Se trata de una herramienta para quienes "tengan deudas a partir de 100.000 pesos en sus tarjetas de crédito, para que puedan pagarlas en 6 o 12 cuotas", detalló Valdés.

La operatoria se diseñó para que, mediante un trámite simplificado, los usuarios puedan salir de la "bola de nieve" que generan los intereses por pago mínimo, accediendo a una tasa "muy beneficiosa" que será compensada por el Tesoro provincial.

Salvataje para pymes y productores

El esquema también contempla un capítulo específico para el sector privado, afectado por la caída del consumo y el encarecimiento del crédito. Las empresas que presenten dificultades de liquidez podrán reestructurar sus pasivos bajo las siguientes condiciones:

Acuerdos en cuenta corriente: aquellas firmas que utilicen el 75% o más de su límite de giro podrán financiar hasta el 80% del saldo .

Plazo y tasa: el financiamiento se extenderá por 12 meses con una tasa de interés diferencial.

Alcance: aplica también para quienes registren inconvenientes de cumplimiento en otros productos crediticios del Banco de Corrientes.

Implementación inminente

"Queremos proteger el trabajo y la producción correntina en tiempos difíciles", sentenció el gobernador. Si bien las líneas generales fueron trazadas en el discurso legislativo, se espera que el Ministerio de Hacienda y las autoridades del Banco de Corrientes brinden en los próximos días los detalles técnicos, la fecha exacta de vigencia y el instructivo para acceder a los beneficios a través de los canales digitales y presenciales de la entidad.