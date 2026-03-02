Crisis forestal en Corrientes: Tapebicuá entró en concurso preventivo y los trabajadores amenazan con cortar la Ruta 14

El polo foresto-industrial de Corrientes enfrenta uno de sus momentos más críticos. La empresa Tapebicuá, un emblema de la localidad de Gobernador Virasoro, entró formalmente en concurso preventivo de acreedores, desatando una ola de incertidumbre y bronca entre sus cientos de empleados.

Ante la falta de respuestas sobre el futuro de sus puestos de trabajo, los trabajadores anunciaron un plan de lucha que incluye el corte total de la Ruta Nacional N.° 14.

La decisión empresarial se conoció apenas 24 horas antes de que venciera el acuerdo de suspensiones, bajo el cual el personal percibía solo una parte de sus haberes. En una asamblea cargada de tensión, los operarios denunciaron que la apertura del concurso en Buenos Aires es una "maniobra legal para proteger los bolsillos de los directivos mientras nos dejan en la calle".

El laberinto judicial y el riesgo laboral

El abogado de los trabajadores, Sebastián Costa, confirmó que la firma no presentó ninguna propuesta de recomposición salarial ni un nuevo cronograma de pagos. "Lo que busca la empresa es hacer acuerdos con los acreedores para evitar la quiebra, pero es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Mientras tanto, los trabajadores no tienen garantías", explicó el letrado en diálogo con Radio Sónica.

Incluso, Costa advirtió que todavía se adeudan cuotas del acuerdo de suspensión previo, lo que agrava la situación económica de las familias de Virasoro que dependen directamente de la forestadora.

Cronograma de protestas: marcha y bloqueo

Ante el silencio de la patronal, los trabajadores nucleados en el sector maderero diseñaron un esquema de protestas que promete paralizar el tránsito en el corredor del Mercosur:

Martes 10 de marzo: a partir de las 16:00 , se realizará una concentración masiva en la plaza Libertad de Virasoro. Desde allí, la comunidad marchará hacia las instalaciones de la planta de Tapebicuá.

Miércoles 11 de marzo: de no mediar una solución, se iniciará un corte por tiempo indeterminado de la Ruta Nacional N.° 14.

"Pedimos perdón de todo corazón a los transportistas y a quienes viajan, pero estamos peleando por la supervivencia de nuestras familias", expresaron los trabajadores a través de un comunicado. La medida de fuerza apunta a presionar tanto a los directivos de la firma como al Gobierno provincial para que intervengan en un conflicto que amenaza con golpear el corazón productivo de la provincia.