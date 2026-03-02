Zdero pidió que los Sena sean trasladados a una cárcel federal y exigió acelerar la expropiación de la “chanchería”

El gobernador Leandro Zdero volvió a pronunciarse sobre el caso que conmocionó a la provincia y reclamó públicamente que Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña sean trasladados a una cárcel federal, luego de que se conocieran las condenas por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

“Como querellantes colaboramos en la investigación de un caso emblemático. Se terminó la impunidad para quienes se creían poderosos”, sostuvo el mandatario ante la Cámara de Diputados. En ese marco, añadió: “Hacemos público también desde este lugar el pedido para que quienes cometieron ese crimen vayan a una cárcel federal”.

El planteo fue dirigido tanto al Poder Judicial como a las autoridades competentes en materia penitenciaria, en un mensaje que buscó reforzar la postura del Ejecutivo provincial frente a uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Chaco.

Expropiación de la “chanchería” del clan

Durante su discurso, Zdero también instó a los 32 legisladores provinciales a avanzar sin demoras en el proyecto de expropiación de los terrenos donde funcionaba la denominada “chanchería” del clan Sena, con el objetivo de otorgarle otro destino.

“Solicito a esta Cámara el tratamiento inmediato del proyecto. Confío en que nadie quiera seguir apañando esas prácticas como lo hicieron en otro momento”, expresó, en un mensaje con tono crítico hacia sectores de la oposición.

El gobernador remarcó que, tras la recuperación de distintos inmuebles vinculados al clan, el Ejecutivo ya puso en funcionamiento nuevas dependencias estatales. “Hoy donde funciona el Departamento 15 es en un predio recuperado y pudimos crear la división de patrulla fluvial con las lanchas que recuperamos de un peligroso piquetero”, afirmó.

Además, adelantó que otros espacios recuperados están siendo acondicionados para la instalación de comisarías y destacamentos policiales en barrios donde —según sostuvo— antes las fuerzas de seguridad no podían ingresar “sin el visto bueno de esos patrones de la pobreza”.

En el tramo final de su intervención, Zdero destacó estadísticas oficiales en materia de lucha contra el narcotráfico. “En 2024 tuvimos la fuerza policial con mayor cantidad de droga secuestrada en todo el país. En 2025 estuvimos entre las tres primeras”, aseguró.

El mandatario cerró con una definición institucional: “En el Chaco, quien respeta la ley sabe que tiene futuro de oportunidades y quien la viola, tenga uniforme o no, debe asumir las consecuencias”.