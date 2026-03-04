Misiones y Nación firmaron un convenio por la Caja Jubilatoria de la Provincia no transferida

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, suscribió un convenio con autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para dar inicio al cobro de parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la Provincia en relación con la Caja Jubilatoria no transferida, informó el Gobierno de Misiones.

El encuentro, que se realizó en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, fue encabezado por la ministra Sandra Pettovello. También participaron el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, y el ministro de Hacienda misionero, Adolfo Safrán, junto a funcionarios nacionales.

Acuerdo por la Caja Jubilatoria de Misiones

Passalacqua agradeció “a la ministra Sandra Pettovello, por recibirnos al ministro Adolfo Safrán y a mí en una acción muy importante para la provincia y su caja previsional”, y subrayó que el acuerdo permite avanzar en una solución concreta a un reclamo sostenido por Misiones en defensa de sus recursos.

“El convenio constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia”, señala un comunicado.

“Desde el Gobierno provincial remarcaron que no se trata de fondos discrecionales ni de transferencias extraordinarias, sino de recursos que debieron ser remitidos oportunamente en función de la normativa vigente y de los acuerdos vinculados al sostenimiento del sistema previsional misionero”, precisa el documento.

“A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, Misiones decidió no transferir su caja previsional al sistema nacional. En consecuencia, el pago de jubilaciones y pensiones se encuentra a cargo del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), lo que implica un esfuerzo fiscal sostenido durante años con recursos provinciales propios”, detalla el texto oficial.

“El acuerdo firmado establece el inicio del proceso de cancelación de parte de esos montos, contribuyendo al fortalecimiento y la previsibilidad financiera del sistema previsional provincial”, agrega la comunicación.

“Diálogo institucional”

Por último, “desde el Ejecutivo misionero destacaron la importancia del diálogo institucional mantenido con las autoridades nacionales, que permitió avanzar en el reconocimiento formal y comienzo del pago de la deuda, consolidando la autonomía previsional de la Provincia y garantizando mayor estabilidad al sistema jubilatorio misionero”.