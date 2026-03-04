Investigan la muerte de un niño de 2 años hallado en una cuneta con agua en Chaco

Una tragedia conmociona a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña tras la muerte de un niño de apenas 2 años, quien fue hallado en una cuneta con agua frente a su vivienda. La Justicia investiga las circunstancias del hecho bajo la carátula de “supuesta muerte dudosa”.

El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 14:30, cuando efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una persona descompensada en la quinta 153 del barrio San Cayetano.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes informaron que el niño había sido encontrado dentro de una cuneta con agua ubicada frente a su casa. Ante la urgencia, familiares lo trasladaron en un vehículo particular al Centro de Salud “Presidente Carlos Néstor Kirchner”, en el barrio Néstor Kirchner, para recibir asistencia médica.

Tragedia en la Ruta 14: un subcomisario de la Policía de Corrientes murió tras chocar contra un camión

Ingresó al hospital sin signos vitales

Cuando los efectivos se presentaron en el centro sanitario, el personal médico confirmó que el menor había ingresado sin signos vitales. El niño fue acompañado por su madre, Yamil Torre, de 32 años.

En el lugar intervino el médico policial, comisario inspector Jorge Andrés Kochol, quien examinó el cuerpo y estableció como causa de muerte la asfixia.

Tragedia en Corrientes: una niña de 6 años murió ahogada en el río Paraná

Investigación judicial en marcha

Tras el fallecimiento, la causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 1 de Sáenz Peña, encabezada por el fiscal César Collado, quien dispuso las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por orden judicial, el cuerpo del menor será trasladado a la morgue judicial mediante un móvil tanatológico de la División Bomberos de Sáenz Peña. En paralelo, se prevé que en las próximas horas se tomen declaraciones testimoniales a los progenitores para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho.