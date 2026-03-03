Tragedia en Corrientes: una niña de 6 años murió ahogada en el río Paraná

Una tarde de calor agobiante terminó en tragedia en la zona sur de la capital correntina. Una niña de 6 años murió ahogada este lunes, alrededor de las 16:00, tras ingresar a las aguas del río Paraná en una zona no habilitada para bañistas, en inmediaciones de la calle Hernandarias.

Caso Loan: tras el fuerte cruce, el Tribunal dio marcha atrás y adelantará el inicio del juicio

La víctima fue identificada por las autoridades como Pérez Karina Ailin, con domicilio en el barrio Río Paraná. Según el informe policial, la niña se encontraba refrescándose junto a otros cuatro menores cuando el grupo comenzó a ser arrastrado por la fuerza del agua y a pedir auxilio desesperadamente.

El heróico rescate y el desenlace fatal

Un mallonero que se encontraba trabajando en las cercanías advirtió la situación y se arrojó al agua de inmediato. Con un esfuerzo sobrehumano, el pescador logró rescatar a cuatro de los menores y ponerlos a salvo en la costa.

Sin embargo, Karina se sumergió y no pudo ser alcanzada a tiempo por el hombre.

Tras el alerta al sistema de emergencias, se desplegó un operativo que incluyó a efectivos de la Comisaría Duodécima y personal de la Prefectura Naval Argentina.

La desesperación creció con el correr de los minutos, lo que llevó a que familiares de la niña iniciaran su propia búsqueda a bordo de cuatro canoas.

Búsqueda y maniobras de RCP

Fue finalmente el esfuerzo conjunto de los vecinos y los uniformados lo que permitió localizar el cuerpo de la menor. Una vez trasladada a la orilla, personal médico y efectivos policiales le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 45 minutos.

Horror en Corrientes: denuncian a un hombre por abuso de una perra e interviene la Justicia

Pese a la insistencia y el trabajo de los profesionales, la niña no presentó signos vitales y se confirmó su deceso en el lugar por asfixia por sumersión.

El cuerpo fue examinado por el médico policial de turno y, tras las diligencias legales correspondientes, las autoridades reiteraron el pedido de precaución a la ciudadanía sobre los peligros de ingresar al río en zonas de bancos de arena y remolinos, especialmente ante la bajante que presenta el Paraná en ciertos sectores.