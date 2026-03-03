María Noguera y José Peña, padres de Loan: "Nos arrepentimos de haber contratado a Burlando"

A medida que se acerca el segundo aniversario de la desaparición de Loan Danilo Peña, sus padres, María Noguera y José Peña, realizaron duras declaraciones que sacudieron el tablero mediático y judicial. En una entrevista reciente, cargaron contra su exabogado, Fernando Burlando, a quien acusaron de priorizar la exposición en los medios por sobre el avance real de la causa.

"Nos arrepentimos. Nos dimos cuenta pronto. Burlando no hacía nada, no presentaba nada; era todo para la televisión", sentenció María Noguera sin vueltas.

Por su parte, José Peña relató el momento en que descubrieron la supuesta inacción: "Encontramos todos los papeles ahí arriba de la mesa en casa. Le hacía firmar a mi hijo y quedaban ahí. Se perdió un tiempo muy valioso".

En contrapartida, manifestaron su conformidad con su actual letrado, Alejandro Vecchi, destacando que "se nota que está trabajando y no es el show de la cámara".

El misterio del naranjal y las sospechas sobre Laudelina

La familia no oculta su desconfianza hacia el círculo íntimo que estuvo presente aquel 9 de junio en el paraje Algarrobal. Para María, es imposible que los adultos no hayan visto qué sucedió con el menor. "Yo digo que Laudelina sabe. Sabe ella y sabe (Carlos) Pérez. En realidad saben todos ¿Cómo no van a ver una criatura para dónde se fue?", cuestionó.

Incluso, la madre puso en duda la versión oficial del recorrido hacia el monte: "Si están tomando fotos del naranjal y fotos con Loan no hay. ¿Por qué no sacaron cuando estaba ahí? Para mí que no llegó".

Sobre su sobrina Macarena Peña, fue tajante: "Para mí tendría que estar detenida. Alguien debe estar atrás de ellos por eso no quieren hablar".

La espera del juicio: "Me cayó mal la fecha de octubre"

La fijación del inicio del debate oral para el 7 de octubre —que luego el Tribunal prometió adelantar tras las quejas de la fiscalía— generó una profunda decepción en el seno familiar. "Estoy esperando hace meses a mi hijo y tengo que esperar 8 meses más. Ojalá que se resuelva lo antes posible", anheló María, al afirmar que confía en la Justicia.

La mujer también confesó cómo cambió su vida en la localidad de 9 de Julio. "Ya no es más como antes. No salgo casi ni para mi mandado porque la gente es chusma y me pregunta de todo", dijo en declaraciones a radio Continental Corrientes.

En tanto, remarcó la unidad familiar frente al dolor: "Cuando nos caemos, nos caemos todos. Esperanza siempre hay".

Los 17 imputados: la situación procesal

Actualmente, la Justicia Federal divide a los acusados en dos niveles de responsabilidad. Por un lado, el núcleo principal acusado de sustracción y ocultamiento, donde figuran Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, el matrimonio de Victoria Caillava y Carlos Pérez, junto a Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Por otro lado, un segundo grupo de diez personas está imputado por entorpecimiento y falso testimonio, acusados de desviar la investigación de manera deliberada. La familia aguarda que, durante las audiencias, alguno de los detenidos "se quiebre" para conocer finalmente el paradero del niño que mantiene en vilo al país.