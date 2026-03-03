Tensión en Corrientes: vecinos cortaron la Ruta 6 en protesta contra los "tarifazos" de la DPEC

La crisis por los servicios públicos sumó un nuevo capítulo de conflicto en el interior provincial. Este lunes, la paciencia de los usuarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) en Concepción llegó a su límite, desencadenando un corte de tránsito sobre la Ruta provincial N° 6.

Crisis laboral en Corrientes: proponen el pago del Salario Mínimo para los trabajadores despedidos de Alal

Los vecinos autoconvocados califican la situación tarifaria como un "robo al bolsillo" y denuncian un servicio técnico deficiente que arruina artefactos hogareños.

La medida de fuerza, aunque se extendió inicialmente por 30 minutos, funcionó como un termómetro del malestar social. Según los manifestantes, el reclamo se sostiene sobre dos pilares que afectan directamente la economía familiar: la sobrefacturación y los daños materiales derivados de las oscilaciones de tensión.

Electrodomésticos quemados y facturas impagables

"Nadie da la cara por los electrodomésticos que se rompen y que hoy son imposibles de reponer", expresaron con indignación durante la protesta.

Los vecinos aseguran que los constantes "sube y baja" de la energía han provocado la quema de heladeras, aires acondicionados y televisores en numerosos hogares, sin que exista un mecanismo de resarcimiento ágil por parte de la prestataria estatal.

A este escenario de precariedad técnica se le suma el impacto económico: las últimas boletas llegaron con aumentos que alcanzan el 300%.

Los afectados sostienen que estos montos son "impagables" y que no guardan relación con el consumo real, afectando incluso a viviendas con un equipamiento eléctrico mínimo.

Crisis forestal en Corrientes: Tapebicuá entró en concurso preventivo y los trabajadores amenazan con cortar la Ruta 14

Nueva convocatoria: el 14 de marzo como fecha clave

Ante el silencio de las autoridades de la DPEC, los organizadores del reclamo decidieron redoblar la apuesta. Lanzaron una convocatoria abierta para una manifestación masiva el próximo sábado 14 de marzo a las 8:00..

El punto de encuentro volverá a ser la Ruta 6, donde se realizará un acto de repudio formal contra la política de facturación de la entidad provincial.

"Si no hay respuestas concretas, tendremos más días de permanencia en la ruta", advirtieron a la radio local Cadena 94.9, dejando en claro que la movilización de la semana próxima será decisiva para definir la continuidad del plan de lucha.