Crisis laboral en Corrientes: proponen el pago del Salario Mínimo para los trabajadores despedidos de Alal

La parálisis industrial que golpea al interior provincial llegó a la Legislatura. Los diputados Gustavo Canteros, Cecilia Gortari y Emiliano Fernández presentaron formalmente un proyecto para crear un Régimen Extraordinario de Asistencia Económica Transitoria, destinado a paliar la situación crítica de los 240 empleados despedidos de la hilandería Emilio Alal S.A.C.I.F.I., en la localidad correntina de Goya.

Sostiene Corrientes: claves para pagar deudas del Banco de Corrientes en 12 cuotas

La iniciativa propone que el Estado provincial abone de manera directa, a través del Banco de Corrientes, un monto mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante un período de tres meses.

El objetivo primordial es evitar el deterioro social de las familias afectadas mientras atraviesan el período de transición laboral.

El antecedente de Tapebicuá como base

Para sustentar el reclamo, los legisladores recordaron que el Gobierno provincial ya aplicó medidas similares en el pasado reciente. "El subsidio otorgado a los trabajadores de la forestadora Tapebicuá en Virasoro fue de $250.000 en agosto de 2025. Sin embargo, después de siete meses, la dinámica inflacionaria erosionó ese poder adquisitivo", explicó el diputado Gustavo Canteros.

Por este motivo, el bloque impulsor decidió no fijar una cifra estática, sino atar el beneficio al SMVM vigente al momento de cada liquidación, garantizando que la asistencia sea "equitativa y actualizada".

Impacto fiscal y viabilidad

Ante la mirada atenta sobre el gasto público, Canteros detalló que el impacto financiero para asistir a los trabajadores de la hilandería goyana representa una proporción mínima respecto del Presupuesto Provincial 2026.

Según el legislador, la erogación puede afrontarse mediante las readecuaciones presupuestarias que permite la Ley N° 5.571 de Administración Financiera, sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

“El objetivo es brindar una contención durante el período de transición, evitando que una situación empresarial puntual derive en un deterioro social mayor”, añadieron los autores del proyecto.

Crisis forestal en Corrientes: Tapebicuá entró en concurso preventivo y los trabajadores amenazan con cortar la Ruta 14

Urgencia legislativa

La hilandería Alal es uno de los pilares del empleo privado en Goya, y su cierre o reducción de personal tiene un efecto dominó en la economía local.

Los diputados solicitaron que el tratamiento de la iniciativa sea expedito: "Esperamos contar con el apoyo de todos los legisladores; los trabajadores no pueden seguir esperando mientras sus ingresos desaparecen", concluyó Canteros.