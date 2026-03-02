ANSES confimó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, AUH, AUE y prestaciones por desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pago Único y Prestación por Desempleo.

El Gobierno anunció el pago de un bono de $70.000 en marzo: quiénes lo cobran

Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

En marzo, las prestaciones de la ANSES tendrán un aumento del 13,17%, en línea con el índice de movilidad acordado para el primer trimestre del año, que se aplica a jubilaciones, pensiones y principales asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Esta suba busca compensar parcialmente el avance de la inflación y se suma a los ajustes por zona o adicionales que perciben algunos beneficiarios, consolidando un incremento efectivo en los haberes que se pagarán a partir del calendario de marzo.

Jubilaciones y pensiones en marzo: cuándo cobro según DNI

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el calendario comienza el 9 de marzo y se extiende hasta el 20:

DNI terminados en 0: 9 de marzo 1: 10 de marzo 2: 11 de marzo 3: 12 de marzo 4: 13 de marzo 5: 16 de marzo 6: 17 de marzo 7: 18 de marzo 8: 19 de marzo 9: 20 de marzo

Cuándo cobran lo jubilados que perciben haberes mayores a la mínima

En tanto, para quienes superen el haber mínimo, los pagos se concentran en la segunda quincena:

DNI 0 y 1: 20 de marzo 2 y 3: 25 de marzo 4 y 5: 26 de marzo 6 y 7: 27 de marzo 8 y 9: 30 de marzo

AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo mantienen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas, del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.

Para la Asignación por Embarazo (AUE), las fechas son:

0: 10 de marzo 1: 11 de marzo 2: 12 de marzo 3: 13 de marzo 4: 16 de marzo 5: 17 de marzo 6: 18 de marzo 7: 19 de marzo 8: 20 de marzo 9: 25 de marzo

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 9 de marzo 2 y 3: 10 de marzo 4 y 5: 11 de marzo 6 y 7: 12 de marzo 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan para todas las terminaciones entre el 9 de marzo y el 10 de abril.

Prenatal, Maternidad, Pago Único y Desempleo

La Asignación por Prenatal se paga:

0 y 1: 13 de marzo 2 y 3: 16 de marzo 4 y 5: 17 de marzo 6 y 7: 18 de marzo 8 y 9: 19 de marzo

La Asignación por Maternidad se liquida para todas las terminaciones del 13 de marzo al 10 de abril.

Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se abonan del 10 de marzo al 10 de abril, sin distinción de DNI.

Por último, la Prestación por Desempleo se acredita según el siguiente esquema:

0 y 1: 20 de marzo 2 y 3: 25 de marzo 4 y 5: 26 de marzo 6 y 7: 27 de marzo 8 y 9: 30 de marzo

El detalle completo puede consultarse en la web oficial del organismo. Con este cronograma, ANSES ordena los pagos de marzo en un mes clave para jubilados y beneficiarios de asignaciones, en un contexto de actualización de haberes atados a la evolución inflacionaria.

lr