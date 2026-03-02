ANSES confimó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, AUH, AUE y prestaciones por desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pago Único y Prestación por Desempleo.
El Gobierno anunció el pago de un bono de $70.000 en marzo: quiénes lo cobran
Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.
En marzo, las prestaciones de la ANSES tendrán un aumento del 13,17%, en línea con el índice de movilidad acordado para el primer trimestre del año, que se aplica a jubilaciones, pensiones y principales asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Esta suba busca compensar parcialmente el avance de la inflación y se suma a los ajustes por zona o adicionales que perciben algunos beneficiarios, consolidando un incremento efectivo en los haberes que se pagarán a partir del calendario de marzo.
Jubilaciones y pensiones en marzo: cuándo cobro según DNI
Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el calendario comienza el 9 de marzo y se extiende hasta el 20:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
1: 10 de marzo
2: 11 de marzo
3: 12 de marzo
4: 13 de marzo
5: 16 de marzo
6: 17 de marzo
7: 18 de marzo
8: 19 de marzo
9: 20 de marzo
Cuándo cobran lo jubilados que perciben haberes mayores a la mínima
En tanto, para quienes superen el haber mínimo, los pagos se concentran en la segunda quincena:
DNI 0 y 1: 20 de marzo
2 y 3: 25 de marzo
4 y 5: 26 de marzo
6 y 7: 27 de marzo
8 y 9: 30 de marzo
AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo mantienen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas, del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.
Para la Asignación por Embarazo (AUE), las fechas son:
0: 10 de marzo
1: 11 de marzo
2: 12 de marzo
3: 13 de marzo
4: 16 de marzo
5: 17 de marzo
6: 18 de marzo
7: 19 de marzo
8: 20 de marzo
9: 25 de marzo
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI 0 y 1: 9 de marzo
2 y 3: 10 de marzo
4 y 5: 11 de marzo
6 y 7: 12 de marzo
8 y 9: 13 de marzo
Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan para todas las terminaciones entre el 9 de marzo y el 10 de abril.
Prenatal, Maternidad, Pago Único y Desempleo
La Asignación por Prenatal se paga:
0 y 1: 13 de marzo
2 y 3: 16 de marzo
4 y 5: 17 de marzo
6 y 7: 18 de marzo
8 y 9: 19 de marzo
La Asignación por Maternidad se liquida para todas las terminaciones del 13 de marzo al 10 de abril.
Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se abonan del 10 de marzo al 10 de abril, sin distinción de DNI.
Por último, la Prestación por Desempleo se acredita según el siguiente esquema:
0 y 1: 20 de marzo
2 y 3: 25 de marzo
4 y 5: 26 de marzo
6 y 7: 27 de marzo
8 y 9: 30 de marzo
El detalle completo puede consultarse en la web oficial del organismo. Con este cronograma, ANSES ordena los pagos de marzo en un mes clave para jubilados y beneficiarios de asignaciones, en un contexto de actualización de haberes atados a la evolución inflacionaria.
