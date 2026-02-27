La ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones subirán 2,88% en marzo, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de enero informado por el INDEC. Además, el Gobierno otorgará un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, con el objetivo de reforzar ingresos frente a la inflación.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo

Con el aumento del 2,88%, el haber mínimo se ubicará en $369.600,88. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran la mínima percibirán en total $439.600,88.

En el caso de quienes superen el haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar ese mismo tope de $439.600,88.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $365.680,70 (incluye bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a $328.720,62 con el refuerzo incluido.

El pago se realizará según el calendario habitual de ANSES.

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos

También se actualizarán las asignaciones sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por Hijo con Discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $66.414

La actualización responde a la misma fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación registrada dos meses antes.

Impacto fiscal y poder adquisitivo

El incremento de marzo vuelve a estar alineado con la inflación pasada, bajo el esquema de movilidad vigente. El bono de $70.000, que se mantiene como herramienta complementaria, busca sostener el poder de compra de los haberes más bajos.

En términos fiscales, el refuerzo implica un esfuerzo adicional para el Tesoro, aunque el Gobierno sostiene que la política de actualización por IPC permite mantener previsibilidad en el gasto previsional.

Con este ajuste, el sistema previsional vuelve a moverse en línea con la inflación oficial, mientras el debate sobre la recuperación real de los ingresos de jubilados sigue abierto en un contexto de desaceleración de precios pero con niveles aún elevados.