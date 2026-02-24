Eugenio Semino sobre el último aumento a jubilados: “No alcanza ni para caramelos”

La situación de los jubilados vuelve al centro del debate económico y social. Con una jubilación mínima que apenas supera los $440.000, el deterioro del poder adquisitivo impacta de lleno en uno de los sectores más vulnerables.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, quien expresó que los jubilados “están cobrando alrededor de entre 440 y 450 mil pesos” y remarcó que el último reajuste fue del 2,8%, lo que representó apenas $10.000 adicionales. “Fue 10.000 pesos, es decir 330 pesos por día, no alcanza ni para caramelos”, graficó con dureza.

La brecha con el costo de vida es alarmante. Según datos relevados hasta octubre —a la espera de la actualización de marzo— la canasta básica de un jubilado con gastos de vivienda rondaba el millón y medio de pesos. “Cada jubilado tiene que armar una estrategia diaria para ver cómo compra el medicamento del otro día o cómo come al otro día”, describió.

Pensiones más bajas y bono congelado

El panorama es aún más crítico para un millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, que perciben alrededor de $400.000 mensuales.

Semino también apuntó contra el congelamiento del bono previsional. “El bono que hoy está congelado en 70.000 pesos desde marzo del 2024”, recordó, al señalar que su incorporación al haber fue parte de leyes sancionadas en 2024 y 2025 que finalmente fueron vetadas.

En ambos casos, el Congreso había aprobado un reajuste del 7,2% para jubilados y pensionados. “En ambos casos las leyes sancionadas fueron vetadas por el Presidente de la Nación”, enfatizó.

El argumento oficial fue la falta de recursos. Sin embargo, el defensor de la tercera edad cuestionó esa justificación. “Lo único que se dice en ambos vetos es que no hay plata, y el no hay plata no es ninguna excusa”, afirmó.

Reclamo judicial y debate político

Frente a los vetos presidenciales, se iniciaron demandas judiciales para cuestionar sus fundamentos. “Iniciamos demandas judiciales contra los fundamentos del veto”, confirmó Semino, quien explicó que ya se dio traslado al Estado nacional para que responda.

Para el especialista, el debate es político y de prioridades. “Si hay superávit es que plata hay, y gobernar es priorizar”, sostuvo. Y agregó: “O se prioriza que la gente pueda comer, pueda dormir bajo un techo, pueda comprar sus medicamentos, o se está priorizando otro tipo de bienes”.

También cuestionó los tiempos judiciales. “La justicia que es muy rápida para algunas investigaciones, para los jubilados tienen tiempos vaticanos”, lanzó.

Mientras tanto, el deterioro continúa. La actualización mensual por inflación no logra recomponer la pérdida acumulada y el poder adquisitivo sigue en retroceso.

Semino adelantó además que, si se aprueba la reforma laboral, analizarán su impacto en los aportes y el financiamiento de la seguridad social. El escenario previsional, advirtió, seguirá siendo uno de los ejes más sensibles del debate económico argentino.

