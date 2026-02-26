ANSES: quiénes cobran este 26 de febrero jubilaciones, AUH y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 26 de febrero con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada se inscribe dentro del esquema reorganizado de depósitos dispuesto por el organismo debido al feriado de Carnaval, que modificó el orden habitual de acreditaciones sin alterar montos ni condiciones de las prestaciones.

El ajuste responde a cuestiones operativas vinculadas al funcionamiento bancario durante el mes y obliga a los beneficiarios a revisar las fechas asignadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, jueves 26 de febrero

En esta fecha perciben sus haberes:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, con DNI terminados en 6 y 7.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo, con DNI terminados en 4 y 5.

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas ante ANSES y pueden retirarse a través de cajeros automáticos sin necesidad de turno previo.

Calendario de jubilaciones y pensiones de febrero 2026

El cronograma para jubilaciones y pensiones continúa de la siguiente manera:

Haberes que superan el mínimo

- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

Prestación por Desempleo: cronograma

El pago de la Prestación por Desempleo se desarrolla entre el 24 de febrero y el 2 de marzo:

- DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

Qué pasa con AUH y otras asignaciones

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y la Asignación por Embarazo, el calendario ya avanzó en fechas previas del mes y continuará en los próximos días según la programación establecida.

Las Pensiones No Contributivas finalizaron su cronograma a comienzos de febrero, mientras que las Asignaciones Familiares de PNC y las Asignaciones de Pago Único —matrimonio, adopción y nacimiento— permanecen disponibles hasta el 12 de marzo para todas las terminaciones de DNI.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de acreditación a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El calendario continuará hasta completar el esquema de pagos de febrero, mientras el organismo avanza con la preparación de la actualización de montos correspondiente a marzo.

